Игрока пражской футбольной команды «Славия» обвиняют в расизме

Защитник пражской футбольной команды «Славия» Ондржей Кудела был избит полузащитником шотландского клуба «Рейнджерс» Гленом Камарой. Стычка произошла в конце матча 1/8 финала Лиги Европы. Глен Камара обвинил игрока чешской команды в расистских оскорблениях.

Встреча в Глазго состоялась в четверг и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Славии». В конце матча Кудела подошел к темнокожему футболисту «Рейнджерс» и, по всей видимости, сказал ему что-то обидное, после чего произошла драка.

По версии команды соперников, Кудела сказал игроку шотландского клуба «zku.... opicí» (opicе чеш. — обезьяна). Однако чешский футболист настаивает, что он сказал только «zmr..». Поскольку чешский игрок говорил шепотом, даже с помощью видеокамеры не удалось установить, какие именно слова он произнес.

«Это было действительно расистское оскорбление!», — выкрикнул Камара, сообщает издание The Sun.

Кудела отметил, что нецензурно выругался в адрес своего оппонента, однако расистских выражений не использовал. «Это было сказано на эмоциях после двух красных карточек (у игроков «Рейнджерс») и грубой игры со стороны соперника», — заявил Кудела. Он добавил, что категорически отвергает обвинения в расизме. Игрока поддерживает и руководство пражской команды «Славия».

«Славия решительно отвергает отвратительные и надуманные обвинения в расизме в отношении одного из своих капитанов, Ондржея Куделы. Мы осуждаем расизм в любой форме», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, напротив, настаивает на обвинениях в расизме. «У меня очень крепкие отношения с Гленом, я доверяю ему на все 100%. Другие игроки вокруг тоже слышали это. Иногда во время карьеры случаются вещи, которые важнее, чем сам футбол. Это случилось сегодня. Теперь решение за УЕФА», — цитируют шотландские СМИ Джеррарда, бывшего капитана национальной сборной Англии.

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Источник: novinky.cz