Бассейн в Подоли стал охраняемым памятником. Здесь купалась принцесса Диана

После пятидесяти пяти лет своего существования плавательный стадион Подоли был зарегистрирован Институтом национальных памятников (NPU) как охраняемый памятник культуры.

Строительство бассейна началось осенью 1959 года в бывшем Подольском известняковом карьере, который после окончания добычи известняка служил временным хранилищем для золы и строительных отходов. Стадион спроектировал архитектор Рихард Подземный. Он был функционалистом, он очень беспокоился о том, чтобы здание было чутко вписано в окружающую среду. Строительство стоило 48 миллионов чехословацких крон.

Бассейн — один из примеров «брюссельского стиля». Название этот стиль получил после успеха чехословацкого павильона на Всемирной выставке Экспо-58 в Брюсселе. Павильон перевезли обратно в Чехословакию, но он сгорел в 1991 году. Теперь в Летенских садах стоит ресторан Expo-58, в котором отражаются все черты «брюссельского стиля», символизирующего научно-технический прогресс: металлические и стеклянные конструкции, геометрические формы, динамичные линии — ломаные, изгибающиеся.

Для создания бассейна Подоли, по мнению историка Мартины Коукаловой из Института планирования и развития Праги, архитекторы, возможно, черпали вдохновение в вестибюле вокзала Термини в Риме или в крытом бассейне на стадионе Фламинио.

Между плавательным бассейном и комплексом Чешского телевидения в Кавчи-Горах проложен трубопровод, который позволяет воде циркулировать и охлаждает телевизионные студии, нагревая воду в Подоли.

Торжественное открытие Подольского стадиона состоялось 24 июня 1965 года, тогда же проходила Спартакиада. Спустя четыре дня комплекс открылся для посетителей.

В настоящее время, когда комплекс открыт, его посещают в среднем около 2 500 посетителей в день, это около миллиона в год. Больше всего людей пришло в 1973 году, примерно 2,3 миллиона посетителей. С 1967 года один открытый бассейн нагревался до 26 градусов, посетители могли плавать в нем всю зиму.

Фото: ČTK. Прыгуньи в воду (слева направо) Катержина Шлапакова, канадка Беверли Бойс и Милена Духкова разминаются перед совместной тренировкой.

В том же году в Подоли прошли международные соревнования по прыжкам в воду. Самые престижные соревнования прошли здесь в 1997 году. Тогда в чемпионате Европы по плаванию и прыжкам в воду приняли участие 3255 пловцов и 148 ныряльщиков из 32 стран. Они побили три мировых и 59 европейских рекордов.

Леди Диана, посетившая Прагу со своим мужем принцем Чарльзом, посетила Подольский бассейн в 1991 году. Принцесса Уэльская тайно пошла искупаться в бассейне на Подоли.

В реестр охраняемых памятников культуры бассейн внесли в конце прошлого года. Над крытым бассейном находится мозаика, созданная Алоисом Фишареком. Это важный элемент, который отдельно зафиксирован в каталоге памятников. Рядом с открытым бассейном находится еще один важный архитектурный элемент комплекса —скульптура Солнца работы Владимира Яноушека.

Источник: aktualne.cz