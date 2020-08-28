Чех на велосипеде за восемь дней проехал 3540 километров

Чешский велосипедист Даниэл Полман на прошлой неделе совершил поездку по Чехии и Словакии. За восемь дней он проехал на велосипеде 3540 километров, преодолевая в среднем 440 километров в день. Спал спортсмен около 1 часа 20 минут в сутки.

«Это, вероятно, крупнейший вызов в категории ультра в бывшей Чехословакии. Средняя скорость, включая все остановки, паузы и сон, составила 18,5 километра в час. Я вложил в это все», — рассказал Полман.

Маршрут нулевого года ралли RACAS (Race Around Czechia & Slovakia) протяженностью 3,5 тысячи километров напоминал горизонтальную восьмерку. Он вел из Всетина на север вокруг Чешской Республики, из Южной Моравии Полман поднялся обратно во Всетин, откуда продолжил путь к Татрам, а из южной Словакии вновь вернулся во Всетин. Таким образом, путь был значительно длиннее, чем если бы спортсмен двигался только вдоль границ.

Проезжая через Бескидские горы, Есеники, Орлицкие горы и, наконец, родные Крконоше, велосипедист не спал и на следующий день продолжил путь к Йизерским горам. В конце дня из-за плохого качества дороги и ненастной погоды он боролся с отеком запястья и сильной болью, однако ему удалось преодолеть все неприятности и вернуться домой.

Источник: novinky.cz