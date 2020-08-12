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В прошлом году чехи купили 78 тысяч электровелосипедов

В прошлом году чехи купили 78 тысяч электровелосипедов

Марина Коханкова 207 0
Чехи становятся поклонниками электровелосипедов: в прошлом году они купили 78 тысяч таких транспортных средств, что на 24% больше, чем в 2018 году.
В прошлом году чехи купили 78 тысяч электровелосипедов

Популярность электровелосипедов растет с каждым годом, и, по оценкам, эта тенденция сохранится: в период коронавирусного кризиса интерес к велоспорту вырос.

В настоящее время на электрические велосипеды приходится четверть всех продаж. В то же время становится все больше и больше случаев, когда модифицированные электровелосипеды не допускаются к использованию на дорогах и велосипедных дорожках. Чаще всего речь идет о привышении максимально допустимого предела скорости, до которого электромотор может помочь при движении (эта граница составляет 25 км/ч). Затем двигатель следует выключить.

«Официальной статистики по тюнингу электровелосипедов нет. Однако, если заявления продавцов реалистичны, мы говорим о примерно 150-200 тысячах электровелосипедов в Чешской Республике, электрический привод которых обычно разблокируется до 50 км/ч, а иногда и больше», — сказал руководитель Besip Томаш Нержолд. Этим транспортным средствам запрещено передвигаться по дорогам и велосипедным дорожкам.

Незаконный тюнинг электровелосипедов увеличивает риски. Помимо потери гарантии, повреждения материалов и риска возникновения конфликтных ситуаций на дороге, владельцы таких велосипедов рискуют получить штраф (в Чехии он составляет до 10 тысяч крон). 

Источник: lidovky.cz

 

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Темы
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