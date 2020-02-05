После марафона у 70% участников были проблемы с сердцем

После марафона у 70% спортсменов-любителей, участвовавших в исследовании Пражского института клинической и экспериментальной медицины (IKEM), были установлены нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

По словам врачей, результаты испытаний, проведенных в прошлом году во время пражского марафона, показали, что спортсмены-любители часто бегают плохо подготовленными, не знают реального состояния своего здоровья и могут нанести серьезный вред организму. К наиболее частым негативным последствиям марафона относится обезвоживание, кроме того, возникают опасные синдромы перегрева или нарушения в работе сердца и почек. До 80% имеют различные проблемы с пищеварением.

«Эти эффекты обычно преходящие и через некоторое время показатели возвращаются к норме», — сказала Эва Киеслихова, руководитель отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии IKEM. Причиной таких последствий является отсутствие оценки интенсивности бега спортсменом и недостаточная тренировка.

О нарушении работы сердца во время марафона, по словам врачей из IKEM, сигнализируют клеточные белки, называемые тропонинами. По словам автора исследования Марка Протуша из отдела анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии IKEM, почти у всех бегунов эти значения вышли за пределы нормального диапазона после завершения марафона, а днем ​​позже большинство показателей вернулось к нормальным значениям.

В IKEM 97 бегунов прошли тестирование в мае перед марафоном, сразу после финиша и во второй день. По словам врачей, оказалось, что даже активные спортсмены, которые готовились к марафону и занимались различными видами спорта несколько раз в неделю, на самом деле так же «болеют», как и население в целом.

«За последние годы в клинику поступили несколько бегунов-любителей в критическом состоянии с синдромом перегрева, расстройством сознания, судорогами и серьезными повреждениями органов», — сказал Киеслихова. У двух мужчин, в том числе 16-летнего, врачам пришлось пересадить печень. Двое из семи пациентов скончались.

Большая часть врачей, участвующих в проекте, являются самими бегунами, включая главу кардиоцентра IKEM Яна Пирка. По его словам, у врачей нет цели препятствовать бегу. «Каждый бегун должен стоять на стартовой линии любого марафона только если у него раньше не было острых заболеваний. Марафон не для всех, и никто не должен пытаться закончить его любой ценой», — добавил он.

Популярность организованных пробегов увеличивается с каждым годом. В майском марафоне в Праге ежегодно участвуют более 10 000 человек. Согласно прошлогоднему опросу, около 40% чехов бегают хотя бы раз в неделю.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz