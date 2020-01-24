В Орлицких горах проходят гонки на собачьих упряжках

Опасения организаторов гонки насчет возможного отсутствия снега не оправдались. Большая часть маршрута ведет вдоль хребтов гор, где лежит около 30 сантиметров снега. Ни один из спортсменов не сошел с дистанции. Гонки завершатся в субботу, 25 января.
«Прекрасные условия, много снега, особенно на вершине. Сегодня был туман, но на хребтах красиво, солнечно, голубое небо, температура ниже нуля. Настроение у спортсменов хорошее», — сказал директор гонки Павел Кучера.
Забег разбит на несколько этапов. Спортсмены могли выбрать один из двух маршрутов: 222 километра для новичков и 333 километра для тех, кто уверен в своих силах. Гонка, которая является одной из самых сложных в Центральной Европе, названа в честь скандинавской собаки, застреленной охотником в год перед первой гонкой.
Источник: ceskenoviny.cz