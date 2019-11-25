Крупнейший в Праге каток под открытым небом начнет работу 29 ноября

Сезон катания на Летне торжественно откроется в пятницу в 16:00 и продолжится до 1 марта 2020 года. Каток будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00, вход бесплатный.

Фото: praha7.cz

В этом сезоне для любителей зимних развлечений подготовили две ледовых коробки - основную площадью 40 на 20 метров и детскую площадью 22 на 10 метров. Также на Летне установят обогреваемый шатер, где можно будет переобуться и переодеться, отдохнуть и перекусить. Здесь же предусмотрен прокат коньков. На всей территории уложено специальное резиновое покрытие, позволяющее перемещаться, не снимая коньков.

В праздничные дни каток на Летне работает по следующему расписанию:

24 декабря 09:00-14:00

25 декабря 09:00-21:00

26 декабря 09:00–21:00

31 декабря 09:00-16:00

1 января 09:00-21:00

Перерывы для восстановления льда: на основном катке ежедневно в 12:00-12:30, 15:00-15:45 и 18:30-21:00, на малом - 11:45-12:00, 14:45-15:00 и 17:40-18:00.

В темное время суток обе ледовые площадки освещены. Охлаждающее оборудование рассчитано на работу при температуре до +15°C.

Ближе всего к катку на Летне расположена трамвайная остановка Sparta. Также до него можно дойти пешком от метро «Градчанска».

Источник: prahasportovni.eu