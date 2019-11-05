«Славия» на выезде сыграла вничью с «Барселоной» в Лиге чемпионов

В ходе игры главный арбитр встречи Майкл Оливер показал восемь желтых карточек. Три предупреждения получили футболисты «Славии» Петер Олайинка, Николае Станчу, Йозеф Гушбауэр, Ондржей Кудела и Ондржей Коларж, еще три — игроки «Барселоны» Нелсон Семеду, Серхио Бускетс и Жерар Пике.
Набрав второе очко, «Славия» замыкает группу F и пока имеет теоретические шансы на выход в плей-офф. Лидирует в группе «Барселона» с восемью очками. Также соперниками «Славии» и «Барсы» являются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».
Две недели назад чехи дома уступили каталонцам со счетом 1:2.
Источники: championat.com и lidovky.cz