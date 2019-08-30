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В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»

В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»

Марина Комарова 135 0
Администрация Праги в сентябре уже в восьмой раз проведет акцию «Месяц набора в спортивные клубы». В рамках этого проекта пражским детям предоставляется возможность попробовать различные виды спорта и выбрать для постоянных занятий тот, который понравится больше всего.
В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»

В прошлом году список предложений от спортивных клубов был очень обширным и разнообразным. В него вошли как традиционные виды спорта (плавание, гимнастика, футбол, теннис, волейбол, флорбол), так и необычные (нордическая ходьба, стрельба из лука и т.д.). Всего к акции присоединилось более 140 клубов. 

«Основная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни в возрастной группе от шести до пятнадцати лет. Важно обращаться не только к детям, но и к их родителям, особенно к тем, кто сам активно занимается спортом и кому не безразлично, как их дети проводят свободное время », — отметил Вит Шимрал, советник мэра Праги по образованию и спорту.

Информацию об отдельных клубах и их предложениях можно найти на сайте Prague Sports. В рамках акции можно пообщаться с тренерами спортивных клубов, ознакомиться со спортивной средой и опытом клуба, в некоторых случаях —встретиться с выдающимися спортсменами, включая олимпийцев.

Источник: prahasportovni.eu

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Темы
спорт дети Прага
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