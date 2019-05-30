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Петр Чех в своем последнем матче пропустил четыре гола от бывшей команды

Петр Чех в своем последнем матче пропустил четыре гола от бывшей команды

Александра Кириченко 152 0
Легендарный чешский голкипер Петр Чех не смог завершить свою игровую карьеру на высокой ноте: в финальном матче Лиги Европы его «Арсенал» уступил «Челси» со счетом 1:4. Таким образом, в ходе встречи, которая стала последней в его карьере игрока, он пропустил четыре мяча.
Фото: Maxim Shemetov, Reuters
Петр Чех в своем последнем матче пропустил четыре гола от бывшей команды

«Я ни о чем не жалею… Мы проиграли, но я горд собой, горд тем, как сегодня играл. Когда последний матч в карьере приходится на финал, ощущаешь огромное давление. Но я просто должен был играть и сделал все что мог», — заявил спортсмен после состоявшегося в Баку матча.

Примечательно, что Петр Чех сам играл за «Челси» с 2004 по 2015 год. Кроме того, он планирует занять пост спортивного директора в клубе Романа Абрамовича. Однако обсуждать эту тему после матча Чех не стал. «Я говорил, что хочу поднять над головой кубок, а потом подумать о будущем. Пока я игрок «Арсенала» — до 30 июня», — сообщил голкипер.

Петр Чех родился в городе Пльзень в 1988 году. Карьеру он начал в местной «Виктории», потом играл за чешский «Хмел» и год провел в пражской «Спарте». Уехав за рубеж, он сначала стал игроком французского «Ренна», после чего перешел в «Челси», где провел более десяти лет, успев четыре раза стать чемпионом Англии и четырехкратным обладателем кубка страны, а также по одному разу выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Чех 15 лет был вратарем национальной сборной, выступая за нее не менее шести раз в год. Всего он провел за сборную Чехии 124 матча и был основным голкипером команды на четырех подряд чемпионатах Европы и одном чемпионате мира. 

О планах завершить карьеру Петр Чех объявил в январе 2019 года.

Источник: sport.cz

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