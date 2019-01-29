Петр Чех нашел новую работу

Чешская компания Livesport подписала контракт с одним из лучших футбольных вратарей мира.

Фото: soccer.ru

Знаменитый вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Чехии станет лицом Livesport в нынешнем году. С весны его можно будет увидеть в этом качестве на телевидении и в Интернете.

Кампания стартует не позднее начала чемпионата мира по хоккею (май). Ролики будут транслироваться на канале Eurosport во время крупных спортивных мероприятий.

"Кампания с Чехом станет первой, когда мы сотрудничаем с известной спортивной фигурой. Мы выбрали Петра прежде всего потому, что это футбольная легенда, а также потому, что кампания будет глобальной. Его знают спортивные болельщики во всем мире”, – объяснил решение Livesport директор по маркетингу Ян Гортик.

Над рекламной кампанией работает агентство Beefbrothers. Концепция основана на том, что Петр Чех после этого сезона завершит профессиональную карьеру. „Это отражает главное преимущество продукта: даже если по какой-то причине вы не можете быть непосредственно в игре, Livesport в режиме реального времени предоставит вам, как болельщику, всю нужную информацию. О том, что Петр будет интересоваться спортом даже после того, как перестанет стоять в воротах, никто не сомневается", – подчеркивает представитель Beefbrothers Ондржей Драбек.

Livesport – мировой лидер в спортивном вещании. Компания транслирует новости и онлайн-результаты матчей на 30 языках мира. Ее сайты каждый месяц посещают более 85 млн болельщиков, а спортивными приложениями пользуются свыше 60 млн человек.

Источник: seznamzpravy.cz