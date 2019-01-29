Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.68
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
01d -3 °C
Петр Чех нашел новую работу

Петр Чех нашел новую работу

Илья Кириллов 673 0
Чешская компания Livesport подписала контракт с одним из лучших футбольных вратарей мира.
Фото: soccer.ru
Петр Чех нашел новую работу

Знаменитый вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Чехии станет лицом Livesport в нынешнем году. С весны его можно будет увидеть в этом качестве на телевидении и в Интернете.

Кампания стартует не позднее начала чемпионата мира по хоккею (май). Ролики будут транслироваться на канале Eurosport во время крупных спортивных мероприятий.

"Кампания с Чехом станет первой, когда мы сотрудничаем с известной спортивной фигурой. Мы выбрали Петра прежде всего потому, что это футбольная легенда, а также потому, что кампания будет глобальной. Его знают спортивные болельщики во всем мире”, – объяснил решение Livesport директор по маркетингу Ян Гортик.

Над рекламной кампанией работает агентство Beefbrothers. Концепция основана на том, что Петр Чех после этого сезона завершит профессиональную карьеру. „Это отражает главное преимущество продукта: даже если по какой-то причине вы не можете быть непосредственно в игре, Livesport в режиме реального времени предоставит вам, как болельщику, всю нужную информацию. О том, что Петр будет интересоваться спортом даже после того, как перестанет стоять в воротах, никто не сомневается", – подчеркивает представитель Beefbrothers Ондржей Драбек.

Livesport – мировой лидер в спортивном вещании. Компания транслирует новости и онлайн-результаты матчей на 30 языках мира. Ее сайты каждый месяц посещают более 85 млн болельщиков, а спортивными приложениями пользуются свыше 60 млн человек.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
футбол спорт Чехия
Читайте
по теме 
Нападающий Комличенко остается в Чехии
30.01.2019 20:57 Спорт
Нападающий Комличенко остается в Чехии
359 0
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
04.01.2019 11:35 Спорт
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
1010 0
Болельщикам ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию
07.06.2018 14:51 Спорт
Болельщикам ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию
1778 0
Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ
03.08.2017 10:28 Спорт
Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ
1801 0
Последние новости:
05
февраля
Рост зарплат в Чехии замедлился
05.02.2019 13:36 Экономика
Рост зарплат в Чехии замедлился
1 0
Детей без обязательных прививок не будут принимать в детские сады
05.02.2019 11:16 Общество
Детей без обязательных прививок не будут принимать в детские сады
1 0
Мэрия Праги 5 пытается избавиться от гигантских цветочных горшков
05.02.2019 09:25 Экономика
Мэрия Праги 5 пытается избавиться от гигантских цветочных горшков
1 0
Чехия вводит жесткий контроль за грузовиками с продуктами из Польши
05.02.2019 08:04 Экономика
Чехия вводит жесткий контроль за грузовиками с продуктами из Польши
1 0
04
февраля
Прага продолжает закрывать недобросовестные обменники
04.02.2019 19:59 Экономика
Прага продолжает закрывать недобросовестные обменники
337 0
Прага заплатит 11 млн крон штрафа за Тройский мост
04.02.2019 15:31 Экономика
Прага заплатит 11 млн крон штрафа за Тройский мост
439 1
Прага стала двенадцатой в списке самых романтичных городов мира
04.02.2019 13:23 Общество
Прага стала двенадцатой в списке самых романтичных городов мира
507 0
В чешской армии насчитывается 25000 военнослужащих
04.02.2019 11:49 Экономика
В чешской армии насчитывается 25000 военнослужащих
224 0
В Карловых Варах ограбили ювелирный магазин
04.02.2019 10:02 Общество
В Карловых Варах ограбили ювелирный магазин
748 0
Для предпринимателей в Чехии установят фиксированную сумму отчислений – 5500 крон в месяц
04.02.2019 08:34 Экономика
Для предпринимателей в Чехии установят фиксированную сумму отчислений – 5500 крон в месяц
1427 0


Мобильная версия