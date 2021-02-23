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На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»

На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»

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На портале 420on стартовал новый проект «Добрые zprávy». Планируется, что видеоролики с позитивными новостями будут появляться на нашем ютуб-канале раз в две недели.
На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»

Ленты информационных порталов пестрят информацией о коронавирусе и последствиях пандемии. Аварии, кризис, политические скандалы — все это правда жизни, которая ежедневно портит настроение читателям. Но ведь есть и другие новости! 

«Добрые zprávy» — это новый проект 420on, который появился на свет благодаря Константину Новикову и Алексею Кольва. Авторы вдохновились творчеством своего друга Андрея Маркова, который делится со зрителями добрыми новостями Беларуси. 

На канале «420on.cz – Чехия Онлайн» уже появился первый выпуск «Добрых zpráv», который должен обратить внимание зрителей на интересные или удивительные события, которые случились в Чехии за последнее время. 

Мы не можем отказаться от публикации актуальных, хоть и не всегда приятных, новостей, но мы можем напомнить читателям о том, что жизнь состоит, в том числе, из миллиона забавных мелочей. 

Приглашаем вас посмотреть новый выпуск! Делитесь мнением в комментариях — обратная связь помогает нам стать лучше. 

 
 
Команда 420on
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