На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»

На портале 420on стартовал новый проект «Добрые zprávy». Планируется, что видеоролики с позитивными новостями будут появляться на нашем ютуб-канале раз в две недели.

Ленты информационных порталов пестрят информацией о коронавирусе и последствиях пандемии. Аварии, кризис, политические скандалы — все это правда жизни, которая ежедневно портит настроение читателям. Но ведь есть и другие новости!

«Добрые zprávy» — это новый проект 420on, который появился на свет благодаря Константину Новикову и Алексею Кольва. Авторы вдохновились творчеством своего друга Андрея Маркова, который делится со зрителями добрыми новостями Беларуси.

На канале «420on.cz – Чехия Онлайн» уже появился первый выпуск «Добрых zpráv», который должен обратить внимание зрителей на интересные или удивительные события, которые случились в Чехии за последнее время.

Мы не можем отказаться от публикации актуальных, хоть и не всегда приятных, новостей, но мы можем напомнить читателям о том, что жизнь состоит, в том числе, из миллиона забавных мелочей.

Приглашаем вас посмотреть новый выпуск! Делитесь мнением в комментариях — обратная связь помогает нам стать лучше.

Команда 420on