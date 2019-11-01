В Праге прошла церемония вручения премии «Серебряный Лучник» — Чехия

В Терезианском зале Бржевновского монастыря состоялась торжественная церемония награждения премией «Серебряный Лучник» — Чехия. Персоной года был назван 88-летний чешский путешественник и писатель Милослав Стингл. В мероприятии приняли участие чешские политические и культурные деятели, бизнесмены и аккредитованные в стране дипломаты.

Четвертая церемония награждения премией «Серебряный Лучник» – Чехия состоялась 31 октября 2019 года. Организаторы церемонии традиционно считают важной историческую связь места проведения торжественного вечера с российско-чешскими отношениями. Такая связь нашлась и у Бржевновского монастыря, основанного в 993 году епископом Войтехом Пражским и князем Болеславом II.

По словам члена Экспертного совета премии, председателя Чешской ассоциации русистов Йиржи Клапки, епископу Войтеху приписывают авторство старинной чешской песни «Господи, помилуй нас!», которая была переведена на русский язык и исполняется в России по сей день.

Учредители премии «Серебряный Лучник» – Чехия, каждый раз организуя встречу гостей и лауреатов премии в очередном архитектурном шедевре Праги, стремятся укрепить связующую нить между двумя народами: основная цель конкурса — поддержка и продвижение проектов, способствующих эффективной коммуникации между Чешской Республикой и Российской Федерацией.

Чехию и Россию связывает многовековая история. Иногда эти отношения были просто великолепными, иногда — напряженными и драматическими, но народы всегда оставались близки друг у другу. И сам конкурс, в котором за четыре года приняли участие более 100 российских и чешских проектов, и церемония награждения победителей, создание и работа Попечительского и Экспертного советов — пусть небольшие, но довольно яркие странички в истории развития отношений между странами.



На торжественный вечер были приглашены более 200 гостей, среди них — участники конкурса, чешские политики, предприниматели, дипломаты.



Конкурс проектов в 2019 году был объявлен в апреле, сбор заявок продолжался до 10 октября. В четырех номинациях («Историческое наследие», «Межкультурные коммуникации», «Бизнес и деловые коммуникации», «Образовательные программы») приняли участие 20 проектов. ИХ изучали и оценивали 12 экспертов. Результаты голосования были представлены в виде рейтинговых ведомостей в каждой номинации.

Итоги голосования:



1. Номинация «Историческое наследие»

Лауреат: Общество Марины Цветаевой в Чехии, за проект «Музей Марины Цветаевой в Чехии»

Дипломанты:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» (СПб ГБУК «МВЦ»), за проект «Мариинский театр. Эпоха направника»;

Русское культурно-просветительное общество в Моравии, за проект Издание книги «Дорога к перевалу Дукла»;

Калининградский областной историко-художественный музей, за проект-выставку «Хроники и легенды Королевской горы»;

Гостиница «Набоков», за проект «Торжественное открытие памятной доски, посвященной 120-летию со дня рождения Владимира Набокова»;

Йиржи Несет, за книгу «Марши голода и смерти (1944-1945)».

2. Номинация «Межкультурные коммуникации»

Лауреат: компания «Амарком», за проект «Фестиваль Чехии в Москве»

Дипломанты:

Третьяковская галерея, за проект «Илья Репин из Чехии»;

Росзаповедцентр Минприроды России, ФГБУ, за фотовыставку «Лошадь Пржевальского»;

Хор «Прима виста», за проект «Хор “Прима Виста”»;

«Геликон Плюс» и РГГУ, за книгу «Чешский смех»;

SmartBrand, s.r.o., за проект «Веселый чешско-русский словарь»;

Sorte CZ, s.r.o., за проект «Метрополитены Европы».

3. Номинация «Бизнес и деловые коммуникации»

Дипломант: компания Fine-Garden, за проект «Ландшафтный туризм в Чехии»

4. Номинация «Образовательные программы»

Лауреат: Русская школа в Брно, за Образовательный проект для детей и молодежи «Русская школа в Брно»

Дипломанты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок»;

Международное содружество лагерей, Клуб молодежной и детской дипломатии в Чехии Международного культурного института «Ключ», за проект «Мосты дружбы»;

Некоммерческое партнерство «Центр поддержки отечественной словесности» (Россия), РЦНК в Праге, Татьяна Солодухина, Ксения Коваль, за конкурс «Книгуру в Чехии»;

Ольга Хорстинк, за проект «Маленький бал в Праге»;

Центр творческого развития, за проект «Мы вместе поем песни»;

Объединенный институт ядерных исследований, за проект «Гала-фестиваль чешско-словацкой культуры».

В номинации «Персона» в знак уважения и за вклад в укрепление культурных связей между народами премию «Серебряный Лучник» – Чехия была вручена писателю, путешественнику, этнографу, доктору наук Милославу Стинглу.