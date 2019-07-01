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В Праге пройдет международная выставка роботов

В Праге пройдет международная выставка роботов

Info Portal 203 0
В чешской столице в торгово-развлекательном центре Chodov 5 июля откроется выставка «Город роботов» — Město robotů. Экспозиция, на которой представлено 74 новейших робота, с успехом прошла более чем в 30 крупных городах Европы, где ее посетили 30 млн человек.
В Праге пройдет международная выставка роботов

Выставка разместится на площади в 1600 квадратных метров. Это, пожалуй, первый проект такого рода в Чехии, созданный для посетителей любых возрастов без специальных знаний, в первую очередь для детей. С каждым роботом можно общаться (многие из них «выучили» чешский язык), играть и даже танцевать. Роботы в Město robotů копируют эмоции человека, разговаривают и жестикулируют как люди, свободно перемещаются в пространстве и могут даже пригласить на свидание. Посетители познакомятся с рободевушкой Кики, поболтают с мускулистым Мэттью, андроидом из последнего поколения умных роботов, удивятся британскому роботу SociBot с десятками меняющихся лиц.

Гости «Города роботов» увидят новинки этого года — робособачку последнего поколения и реалистичного робота-паука из Книги рекордов Гиннесса. Жителей Праги определенно удивят первый в мире робот-рыба из Южной Кореи и эмоциональный французский робот Рити. Все они будут представлены в Чехии впервые.

Главная звезда выставки — британский робот-актер Thespian. Он расскажет историю и споет песню, жестикулируя и двигаясь, как настоящий человек.

Посетители попробуют кофе от робота-баристы Монти, напечатают шоколадные фигурки на 3D-принтере, подружатся с целой компанией роботов-гуманоидов и поболтают со знаменитым французским роботом Pepper.

Помимо этого, будут представлены роботы, которые способны делать домашнюю работу вместо человека: мыть окна, следить за детьми и домашними животными. Также гости Město robotů смогут сфотографироваться в 3D-формате и зависнуть в прыжке, как герои фильма «Матрица», почувствовать себя птицами в зоне виртуальной реальности Ikaros, увидеть представление в театре роботов и шоу танцующих молний, подняться на лифте в космос, стать исследователем Марса и услышать, как их голоса звучат на других планетах.

«Мы рассказываем детям, родителям, бабушкам и дедушкам о технологиях, которые завтра изменят нашу жизнь, — говорят организаторы экспозиции. — Рядом с каждый экспонатом работает гид: он расскажет, как работает та или иная технология, и, конечно, даст испробовать все на себе. На стендах мы всегда публикуем фотографии создателей роботов, показывая ребятам, что это такие же люди, как мы с вами. У каждого есть шанс изменить мир».

Выставка продлится 52 дня, до 25 августа 2019 года. Билеты можно купить на ее сайте.

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