Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.62
USD
22.6
RUB
0.35
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 32 °C
В посольстве РФ в Праге состоялось празднование Дня России

В посольстве РФ в Праге состоялось празднование Дня России

Александра Кириченко 166 0
12 июня в Российской Федерации отмечают государственный праздник — День России. Накануне посвященные ему торжества состоялись в российском посольстве в Праге.
В посольстве РФ в Праге состоялось празднование Дня России

В рамках официальной части перед гостями выступил посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Поздравив присутствующих, среди которых были не только россияне, но и граждане Чехии и других государств, он подчеркнул, что Российской Федерации и Чешской Республике «в нынешних непростых условиях удается сохранять позитивную повестку в двусторонних делах»: продолжают развиваться деловые межрегиональные контакты, товарооборот показывает положительную динамику, хорошие перспективы есть в отраслях с высокой добавленной стоимостью, в том числе в области медицины, высоких технологий и искусственного интеллекта. Важнейшей составляющей, по его словам, является взаимодействие в гуманитарной сфере. 

«С Чешской Республикой нас связывает долгая история взаимоотношений, уходящая корнями в далекое прошлое. Есть в ней и непростые страницы, официальные оценки которым были даны руководством наших стран еще в начале девяностых годов и остаются неизменными. Важным объединяющим фактором остается память о совместной героической борьбе наших народов с нацизмом. Она позволила преодолеть трудные времена и остается одной из основ российско-чешских отношений на современном этапе», — заявил дипломат.

«Добрые, дружественные, непредвзятые отношения невозможны без развития контактов между людьми, прежде всего представителями молодого поколения», — сказал посол, отметив высокий интерес в Чехии к мероприятиям с участием творческих коллективов из России.

Официальную часть завершило награждение Андрея Никитина медалью Министерства обороны РФ за большой личный вклад в увековечивание памяти погибших в боях за освобождение Чехословакии защитников отечества. Ее вручил военный и военно-воздушный атташе при посольстве полковник Игорь Щепин.

Затем для гостей выступили солист Государственной оперы Праги, многолетний солист ансамбля имени Александрова Борис Дьяков и студентка Международной пражской консерватории Анастасия Грачева.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года этот день стал нерабочим, а свое нынешнее название праздник получил в 2002 году.

Рассказать всем:
Темы
посольство Россия праздники
Читайте
по теме 
Посольство Беларуси в Чехии подготовило презентацию, посвященную предстоящим II Европейским играм
27.02.2019 12:52 Пресс-релизы
Посольство Беларуси в Чехии подготовило презентацию, посвященную предстоящим II Европейским играм
737 0
В Праге вновь предлагают переименовать площадь перед посольством РФ в площадь Немцова
25.01.2019 10:40 Политика
В Праге вновь предлагают переименовать площадь перед посольством РФ в площадь Немцова
1228 0
Чешский МИД обсуждает количество дипломатов в российском посольстве в Праге
26.11.2018 10:52 Политика
Чешский МИД обсуждает количество дипломатов в российском посольстве в Праге
3290 0
Палестина отзывает своего посла из Чехии
16.05.2018 15:33 Политика
Палестина отзывает своего посла из Чехии
3205 0
Последние новости:
12
июня
Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека
12.06.2019 12:45 Общество
Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека
115 0
Рост цен ускорился в мае — больше всего подорожали жилье и продукты
12.06.2019 09:41 Экономика
Рост цен ускорился в мае — больше всего подорожали жилье и продукты
270 0
Во многих чешских городах прошли акции против Андрея Бабиша
12.06.2019 09:12 Политика
Во многих чешских городах прошли акции против Андрея Бабиша
188 0
11
июня
На автомагистрали D35 автобус с детьми столкнулся с грузовиком
11.06.2019 20:34 Общество
На автомагистрали D35 автобус с детьми столкнулся с грузовиком
443 0
В зоопарке чешского города Злин родились три амурских тигренка
11.06.2019 15:01 Общество
В зоопарке чешского города Злин родились три амурских тигренка
374 0
Доходы топ-100 чешских компаний превысили 3 трлн крон
11.06.2019 14:11 Экономика
Доходы топ-100 чешских компаний превысили 3 трлн крон
432 0
В мае уровень безработицы в Чехии снизился до 2,6%
11.06.2019 10:29 Экономика
В мае уровень безработицы в Чехии снизился до 2,6%
395 0
Ночью сильный дождь с градом повредил дома и машины в Чехии
11.06.2019 08:32 Общество
Ночью сильный дождь с градом повредил дома и машины в Чехии
1232 0
10
июня
Чешский национальный банк будет определять критерии ипотеки
10.06.2019 19:35 Экономика
Чешский национальный банк будет определять критерии ипотеки
862 0
В Праге запланирована акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
10.06.2019 16:38 Политика
В Праге запланирована акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
715 0


Мобильная версия