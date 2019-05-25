Алексей Ягудин в Праге: о «Щелкунчике», семье и секретах тайм-менеджмента

Олимпийский чемпион приехал в Прагу, чтобы лично представить семейное шоу на льду «Щелкунчик и мышиный король», которое состоится в чешской столице 7 декабря 2019 года.

Алексей Ягудин — человек занятой: он не только участвует в ледовых шоу, но и ведет две передачи на ТВ, читает мотивационные лекции и преподает в России и Белоруссии. Секрет того, как все успевать, прост: нужно оторвать пятую точку от дивана и приступить к решительным действиям, а еще — меньше спать. Тогда хватит времени и на творчество, и на семью: Алексей не обделяет вниманием жену и маленьких дочерей.

Кстати, на «Щелкунчика», по словам именитого фигуриста, просто необходимо пойти всей семьей. Шоу по мотивам проверенной времени сказки Теодора Гофмана с живой музыкой и вокалом, ледовым балетом, сложнейшими цирковыми трюками, интерактивным общением артистов и зрителей будет интересно публике всех возрастов, а главное, в конце добро обязательно победит зло. Сам Алексей исполнит роль Мышиного короля, а бок о бок с ним на лед выйдет золотая олимпийская пара — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Кроме атмосферы зимней сказки, зрителей в канун Рождества ждут сюрпризы: режиссер Илья Авербух очень тщательно подходит к своим постановкам, но при этом не боится импровизировать. Порой он добавляет новые элементы, даже когда уже были отыграны десятки представлений. В подтверждение своих слов Алексей рассказал о курьезном случае: перед началом шоу Илья бегал по парковке с воздушным змеем. «Не наигрался?» — спросил Ягудин. «Нет, просто решил кое-что добавить в постановку», — невозмутимо ответил Авербух.

Слова о занятости тоже возникли не на пустом месте: за время недолгого визита в Прагу олимпийский чемпион успел заглянуть на чешское телевидение, в эфире которого рассказал о своей работе после окончания спортивной карьеры, о шоу на льду и об отношениях в семье. А сразу после пресс-конференции он направился в сторону аэропорта, заехав по дороге в POP Outlet, где оперативно оценил широкий выбор и отличные цены и приобрел... естественно, подарки для дочерей.

Итак, «Щелкунчик и мышиный король» ждет зрителей на ледовой сцене Tipsport arena 7 декабря 2019 года. Организаторы предупреждают: билеты быстро заканчиваются. Подготовьтесь к зимней сказке летом!