В Праге пройдет благотворительный забег в поддержку проекта «Всемирные детские игры победителей»

В среду, 22 мая, в чешской столице состоится благотворительный забег в поддержку российского мотивационного проекта «Всемирные детские игры победителей», который помогает детям и их семьям справиться с полученным опытом онкологического заболевания.

Принять участие смогут все желающие. Регистрационный взнос составляет 15 евро, и собранные таким образом средства пойдут в чешские благотворительные фонды. Протяженность забега, который стартует в 06:00 у Конгресс-центра и там же заканчивается, — пять километров. Участники получат на память футболку.

Игры победителей проводятся ежегодно, и на их финал в Москву приезжают дети из 37 регионов России и 20 стран мира. Всего за девятилетнюю историю Игр на этом спортивном празднике побывали четыре тысячи ребят.

Главная задача Всемирных детских игр победителей, созданных волонтерами под эгидой благотворительного фонда «Подари жизнь», — помочь детям, перенесшим онкологические заболевания, вернуться к обычной жизни и реабилитироваться после продолжительной борьбы с раком. Для многих ребят мечта принять участие в Играх победителей становилась стимулом к выздоровлению, а для врачей и сотрудников фонда «Подари жизнь» игры — наглядная демонстрация успеха в борьбе с онкологией. Помимо соревнований, которые проходят в строгом соответствии с требованиями спортивных федераций, в программу включены всевозможные мастер-классы, экскурсии, концерты.

«Мы хотим, чтобы к нашему движению присоединились новые страны и чтобы у каждого ребенка в мире была возможность окунуться в энергичную и вдохновляющую атмосферу Игр победителей», — рассказывает Юлия Щетинская, куратор спортивных сборных.

Презентация российского мотивационного проекта состоится в рамках ежегодной встречи Европейского общества детских онкологов (SIOP Europe), которая проходит в Праге с 20 по 24 мая при участии врачей, ученых и представителей поддерживающих пациентов организаций. На этом мероприятии специалисты обсуждают протоколы лечения, представляют результаты исследований и делятся опытом.