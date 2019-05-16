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Шопинг в стиле рок: пражский аутлет POP Airport раздает 1000 билетов на Muse

Шопинг в стиле рок: пражский аутлет POP Airport раздает 1000 билетов на Muse

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Пражский аутлет премиум-класса Premium Outlet Prague Airport подготовил акцию, которая не оставит равнодушными не только любителей моды и шопинга, но и поклонников рок-музыки. С 20 мая каждый, кто сделает в POP Airport покупки минимум на две тысячи крон, получит в подарок билет на концерт британской группы Muse.
Шопинг в стиле рок: пражский аутлет POP Airport раздает 1000 билетов на Muse

Выступление именитых рокеров, напомним, состоится в Праге на аэродроме Letňany 26 мая 2019 года.

Есть одно важное условие: попасть в тысячу счастливчиков. Количество билетов ограничено, поэтому советуем подключаться к акции как можно быстрее (и брать с собой друзей, ведь и делать покупки, и отрываться на концерте веселее в компании). Раздача подарков начнется в понедельник с открытием аутлета, в 10:00, и завершится, когда тысяча билетов на сидячие места обретет законных владельцев. Чтобы получить свой подарок, достаточно предъявить в VIP-лаунже POP Airport чек на покупку.

Пражский концерт под открытым небом станет частью турне Muse с восьмым студийным альбомом «Simulation Theory», который вышел в ноябре 2018 года. Кроме новых песен, на нем наверняка прозвучат и признанные хиты британских рокеров — «Hysteria», «Supermassive Black Hole» и «Starlight».

Обновить гардероб к концерту или просто под настроение, вкусно поесть, прогуляться по уникальному торговому комплексу, интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, можно каждый день с 10:00 до 20:00. Кроме того, с террасы на верхнем этаже здания открывается захватывающий вид на взлет и посадку самолетов в аэропорту Вацлава Гавела.

Кстати, каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70%. Обновление заветного списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра.

Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67   

Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта— три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.

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Темы
концерт Прага аэропорт Прага музыка шоппинг Розыгрыши и конкурсы
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