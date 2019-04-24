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Марианске-Лазне. Каким будет новый курортный сезон?

Марианске-Лазне. Каким будет новый курортный сезон?

Info Portal 133 0
17 апреля в Муниципальном доме Казино в Марианске-Лазне прошла пресс-конференция на тему «Марианске-Лазне накануне внесения в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Марианске-Лазне. Каким будет новый курортный сезон?

Марианске-Лазне — уникальный город. В 2018 году он отпраздновал 200-летие со дня своего признания городом-курортом. Это прекрасные парки, романтические колоннады, павильоны, уютные кафе и отели. Место, богатое лечебными минеральными источниками. Это город, где встречаются история и современность.

Через год, летом 2020 года, на заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО будет решаться вопрос о признании 11 городов под общим названием «Великие курорты Европы» объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди этих курортов и Марианске-Лазне.

 
17 апреля в Муниципальном доме Казино в Марианске-Лазне прошла пресс-конференция на тему «Марианске-Лазне накануне внесения в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО». 

Пресс-конференция началась с приятного события. Мэр города Мартин Калина вручил известной чешской актрисе Яне Швандовой, которая специально приехала на пресс-конференцию, несмотря на вечерний спектакль в Праге, диплом амбассадора курорта. Господин Калина так объяснил это решение: все хорошо знают, что пани Швандова всегда прекрасно выглядит, полна оптимизма и энергии, а главное — является частым и любимым гостем курорта. Она приезжает сюда на гастроли с театром, играет здесь в гольф или просто отдыхает и прогуливается по паркам с друзьями и знакомыми.

Госпожа Швандова сказала, что для нее большая честь стать амбассадором Марианске-Лазне и что она любит город, известный не только прекрасной архитектурой, но и природой. «Обещаю, что буду представлять его с гордостью», — отметила Швандова.

Мэр города господин Калина остановился подробнее на мероприятиях, которые ждут нас этим летом. Конечно, самая большая акция в городе — открытие сезона, которое пройдет 10-12 мая. Интересно, что в этом году ожидается участие двух звезд. Это группа Queenie (ее выступление будет очень актуальным с учетом популярности фильма «Богемская рапсодия») и известный чешский музыкант Вацлав Нецкарж. Несомненно, важным культурным событием станет музыкальный фестиваль имени Шопена, который в этом году пройдет с 15 по 24 августа и на который приедут известнейшие музыканты из Франции, США, Италии и Канады. Маринебадский кинофестиваль состоится уже в четвертый раз, а любителей фольклорной музыки город будет ждать 19-22 сентября на фестиваль «Марьянская осень».

Директор информационного центра KIS Барабора Тинтерова отметила, что популярность города у туристов растет. Анализ статистических данных с 2000 по 2018 год показал, что посещаемость за этот период выросла на 111%. В прошлом году в Марианске-Лазне приехало 286 тысяч отдыхающих, и каждый из них провел на курорте приблизительно пять ночей. Все активнее приезжают сюда и чешские туристы. Из иностранцев традиционно больше всего немцев, россиян, австрийцев, украинцев и израильтян. Однако статистика показывает и появление отдыхающих из других стран: Словакии, Голландии, Венгрии, Польши, Франции, Италии. Информационный центр в данный момент готовит новые экскурсионные программы. Весьма интересным проектом обещает стать «Дорога писателей», которая расскажет о творческих людях со всего мира, приезжавших на курорт за вдохновением.

В своем выступлении, посвященном получению Марианске-Лазне статуса памятника ЮНЕСКО, член комиссии ЮНЕСКО господин Войтех Франта заявил, что город после 13 лет подготовки только сейчас вышел на финишную прямую. Курорту еще предстоит визит группы экспертов, которые оценят его готовность. Господин Франта отметил, что нужно не только думать о том, как привлечь новых туристов, и о маркетинговых программах, но и заботиться о горожанах. Какие выгоды получат они? Это новые возможности для развития в городе бизнеса: ресторанов, отелей, апартаментов, магазинов и т.д. Также городу помогут в охране его уникальных архитектурных памятников.

Радек Шнайдр, председатель ассоциации туризма Марианске-Лазне, отметил, что полностью спрогнозировать последствия, которые принесет включение курорта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пока нельзя. Ясно, что город сделает все возможное, чтобы оставаться одним из самых спокойных и романтических мест на земле.

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Темы
культура ЮНЕСКО отдых курорт пресса
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