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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приедет в Чехию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приедет в Чехию

420on.cz 369
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская с 7 по 10 июня будет находиться в Чехии. Здесь она планирует встретиться с президентом Милошем Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем и министром иностранных дел Якубом Кулганеком.
Фото: Facebook
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приедет в Чехию

Тихановская приедет в Прагу по приглашению главы Сената ЧР Милоша Выстрчила. На следующей неделе она планирует также встретиться с представителями некоторых парламентских партий и белорусской общины в Чехии, а в среду выступить с речью на заседании верхней палаты парламента.

В сентябре прошлого года премьер-министр Чехии отказался от официальной встречи с Тихановской на саммите премьер-министров стран Вышеградской четверки (V4 — Чехия, Словакия, Польша, Венгрия). Он объяснил это тем, что не хочет делать поспешных шагов, которые не соответствовали бы общеевропейской позиции и поддержали бы белорусскую пропаганду. Позже Бабиш добавил, что даже тогдашний премьер-министр Словакии Игорь Матович и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считали встречу хорошей идеей.

Полная программа визита Тихановской в Чехию не будет представлена общественности по соображениям безопасности. Белорусский политик преследуется в своей стране по статье Уголовного кодекса за призывы к захвату власти. Конкретная причина состоит в том, что по инициативе белорусской оппозиции во главе с Тихановской был создан координационный совет, цель которого — посредничество в мирной передаче власти в стране. За это ей грозит от трех до пяти лет тюрьмы. Россия объявила политика в розыск на основании соглашения с Беларусью.

Европейский Союз, США, Великобритания и Украина должны объединиться и усилить давление на авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко и его правительство, заявила Тихановская во время своего визита в Польшу. «Давление будет сильнее, если эти страны будут действовать сообща», — сказала она. 

Франция заявила, что хотела бы пригласить представителей политических оппонентов Лукашенко на встречу группы G7, если согласится принимающая страна — Великобритания. По сообщению Reuters, Лондон заявил, что не планирует приглашать новые делегации, но ожидает, что государственные деятели стран G7 обсудят ситуацию в Беларуси. В группу G7 входят США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия.

На президентских выборах в августе прошлого года Тихановская по официальным результатам набрала 10,1% голосов. Однако многие считают, что на самом деле она получила больше поддержки, чем официально победивший Лукашенко. Результаты президентских выборов в Беларуси не признаются многими государствами, в том числе Европейским союзом. 

Вскоре после выборов Тихановская уехала за границу, чтобы избежать ареста. Она нашла убежище в Литве, посетила Польшу и Германию, где встретилась с премьер-министрами обеих стран. Тихановская добивается новых президентских выборов в Беларуси. 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Беларусь оппозиция Чехия
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