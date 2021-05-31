Новый виток в деле «Čapí Hnízdo»: полиция Праги выдвигает обвинения против Бабиша

Полиция настаивает на выдвижении обвинений премьер-министру Андрею Бабишу и его бывшему советнику Яне Майеровой по делу о субсидиях в размере 50 миллионов долларов на строительство фермы «Čapí Hnízdo» (Гнездо Аиста). Об этом заявил пресс-секретарь городской прокуратуры Праги Алеш Цимбала. Дело переходит к надзирающему прокурору Ярославу Шарочу, который может как предъявить обвинение, так и прекратить уголовное преследование и решить вопрос иначе. Ситуацию прокомментировал и премьер-министр Андрей Бабиш. По его словам, ничего противозаконного никогда не происходило. Бабиш верит в справедливость судебной системы.

Майерова, ныне Нагиева, ранее заявляла, что закон не был нарушен. Сейчас комментировать ситуацию она отказывается.

Премьер-министр Андрей Бабиш повторяет, что дело о субсидиях для «Гнезда Аиста» было намеренно сфабриковано.

«Меня уже не удивляет то, что подобное всегда появляется перед выборами. Это намеренно сфабрикованное дело, которому уже 14 лет, 5 из них длится расследование. Один раз прокурор его уже прекращал. Я верю в справедливость правосудия», – написал Бабиш.

Суть дела в следующем: ферма «Гнездо Аиста» изначально принадлежала холдингу Бабиша «Агроферт». В декабре 2007 года она стала ЗАО, а позже получила европейские субсидии в рамках программы помощи малым и средним предприятиям. Акциями владели дети Бабиша и его сожительница. Если бы ферма все также принадлежала «Агроферту», никаких субсидий от ЕС она бы не получила. Через несколько лет «Гнездо Аиста» в «Агроферт» вернулась. Бабиш владел холдингом до февраля 2017 года, затем вложил его в свои трастовые фонды.

Изначально полиция обвиняла в деле больше людей, в том числе членов семьи Бабиша и тогдашнего зампреда партии ANO Ярослава Фалтынека. Судебное преследование Фалтынека и еще трех человек было отменено Шарохом в мае 2018 года. Через год он прекратил дело в отношении всех оставшихся обвиняемых, включая Бабиша, хотя полиция также выдвигала обвинения.

В декабре 2019 года генеральный прокурор Павел Земан возобновил уголовное преследование Бабиша и Майеровой. Он считал, что дело было закрыто незаконно и преждевременно. При этом он подтвердил, что преследование близких Бабиша окончательно прекращено. Однако Земан объявил об отставке в середине мая, а его мандат истекает 30 июня.

Инспектор по делу «Гнезда Аиста» Павел Невтипил прекращает свою службу в полиции и уходит в отставку. Об этом сообщил Ekonomický deník в середине мая, ссылаясь на анонимные источники. В пражской полиции эту информацию не подтвердили. «Как правило, пражская полиция предоставляет информацию по перестановке кадров только при изменениях среди высших чинов. Мы не можем комментировать личные дела конкретных полицейских и гражданских служащих», – сказал Данек две недели назад.

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Источник: E15