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МИД Чехии: в «деле Врбетице» для нас важна поддержка ЕС, а не высылка дипломатов

МИД Чехии: в «деле Врбетице» для нас важна поддержка ЕС, а не высылка дипломатов

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Включение Чехии в российский список недружественных стран — визитная карточка Москвы, а не Праги, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью немецкой ежедневной газете Süddeutsche Zeitung. Он сказал, что для Чехии в «деле Врбетице» важна не коллективная высылка российских дипломатов, а поддержка Европейского Союза, на которую республика может рассчитывать.
Фото: vlada.cz
МИД Чехии: в «деле Врбетице» для нас важна поддержка ЕС, а не высылка дипломатов

Список только обострит конфликт и в конечном итоге нанесет ущерб, главным образом, России, считает глава чешского МИД. «После того, как Россия включила нас в этот список, мы получили поддержку со стороны союзников. Для меня очень важно, чтобы ЕС был на нашей стороне. Так оно и случилось», — сказал он.

Куланек также не согласен с мнением, что Чехия осталась в одиночестве из-за того, что многие страны ЕС на саммите выразили солидарность с республикой, но не выслали российских дипломатов. «Послы России были вызваны во многих европейских странах. Некоторые страны даже приступили к высылке российских дипломатов. Однако нет цели соревноваться в депортации дипломатов», — сказал он.

Кулганек 25 мая встретился со своим немецким коллегой Хайком Маасом. Германия не стала высылать дипломатов из-за чешско-российского конфликта. Немецкий МИД отмечает, что коллективные высылки сотрудников посольств необходимо координировать, однако Чехия этого не сделала. Маас подчеркнул, что Германия решила помочь Чехии в первую очередь на дипломатическом уровне, в том числе в обеспечении работы посольства Чехии в Москве.

В Берлине также говорят о важности единой позиции страны в столь деликатном деле. В то время как чешское правительство утверждает, что к взрывам складов боеприпасов причастны российские агенты спецслужб, президент Милош Земан также упомянул еще одну версию расследования, которая ставит под сомнение роль Москвы в трагедии в Врбетице. «Нет, есть только одна версия», — сказал Кулганек немецкой прессе. На конфиденциальной встрече с послами стран НАТО министр проинформировал союзников о результатах расследования. «Ни одна из стран не сомневается в достоверности информации, поступившей от чешского правительства», — сказал он.

Точно так же Кулганек отвергает предположения о том, что Чехия хотела «обменять» дело Врбетице на поставки российской вакцины Sputnik V. «Это неправда. Если вы хотите заниматься бизнесом, вам нужно что-то предложить. Но здесь этого не было», — сказал он. 

Отвечая на вопрос о санкциях против России, Кулганек выступает за прагматический подход. «Мы должны говорить с Россией об экономических вопросах или разоружении. Однако Россия сама идет по пути конфликта. Она пытается расколоть союзников в ЕС и НАТО», — сказал он, добавив, что Москва действовала согласно девизу «разделяй и властвуй». Поэтому, по мнению главы МИД, завершенный германо-российский газопровод «Северный поток-2» не должен становиться мощным инструментом российской политики. «Признаюсь, я не очень доволен проектом« Северный поток-2», — добавил Кулганек.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство иностранных дел Россия Чехия Евросоюз Германия взрыв конфликт
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