Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.41
USD
20.73
RUB
0.28
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
01d 13 °C
Политики Чехии прокомментировали обвинения в сексуальном насилии в адрес депутата Доминика Фери

Политики Чехии прокомментировали обвинения в сексуальном насилии в адрес депутата Доминика Фери

420on.cz 202
Депутат чешского парламента от партии TOP 09 Доминик Фери, также известный в социальной сети Instagram под ником @choco_afro, не будет участвовать в осенних выборах в Палату депутатов из-за обвинений в сексуальном насилии. Он намерен подать в суд на авторов «ложных статей» в СМИ. Глава партии TOP 09 Маркета Пекарова Адамова приветствовала решение Фери сложить свой депутатский мандат.
Фото: archiv Dominika Feriho
Политики Чехии прокомментировали обвинения в сексуальном насилии в адрес депутата Доминика Фери

О фактах сексуального домогательства сообщили издание Deník N и портал A2larm. Они основаны на показаниях нескольких женщин, к которым якобы приставал депутат. Эти случаи произошли в период с 2015 по 2020 год. Фери отвергает обвинения в сексуальном насилии, однако он принес извинения за ненадлежащее поведение. Дело сейчас расследует полиция.

«Я считаю Доминика своим другом и верю, что он очистит свое имя. В отношении политиков действует презумпция виновности и я лично всегда призывала к этому. Поэтому я хотела бы поблагодарить его за решение отказаться от депутатского мандата и не баллотироваться в депутаты на предстоящих выборах», — заявила Пекарова Адамова в Twitter.

Фери планировал участвовать в октябрьских выборах в парламент как один из четырех пражских кандидатов от коалиции Spolu (ODS, TOP 09 и KDU-ČSL).

«Любой может ошибиться. Я рад, что Доминик Фери извинился за возможное некорректное поведение по отношению к женщинам. Меня там не было, поэтому мне сложно судить, что правда, а что нет. Это знают только люди, которые там были. Они должны решать это с полицией», — сказал депутат Европарламента Томаш Здеховски.

В то время как политики TOP 09 или KDU-ČSL в целом приветствовали, что Фери взял на себя «политическую ответственность», оппозиция высказывается более резко.

«Я не знаю, нарушил ли Доминик Фери закон и кого-то изнасиловал. Но даже по его реакции видно, что он неоднократно довольно отвратительно обращался с женщинами. У меня есть маленькая дочка, и я надеюсь, что когда она вырастет, она не встретит на вечеринке никого, похожего на него. И даже не увидит его по телевизору как политика», — написал в Твиттере министр иностранных дел Якуб Кулганек. Этот пост поддержал и премьер-министр Андрей Бабиш.

«Если это правдивые показания о поведении депутата Фери, то, к сожалению, это укладывается в схему поведения TOP 09. Реальные действия этой партии — полная противоположность словам», — сказала министр труда Яна Малачова.

Депутат-коммунист Иржи Долейш так отреагировал на заявление главы TOP 09 о Фери: «Презумпция вины — это просто реальность».

В заявлении Фери говорится, что он не хочет, чтобы «ложные и манипулятивные статьи в СМИ» нанесли вред его ближайшему окружению или коллегам. «Я буду защищать свою честь в суде», — написал он.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
политика выборы Парламент ЧР Чехия оппозиция
Читайте
по теме 
Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса
24.05.2021 17:39 Политика
Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса
5439
Полиция Чехии расследует поездку Гамачека в Москву как угрозу информационной безопасности и злоупотребление властью
17.05.2021 19:27 Общество
Полиция Чехии расследует поездку Гамачека в Москву как угрозу информационной безопасности и злоупотребление властью
1883
Radiožurnál: Владелец складов в Врбетице за день до взрыва находился в отеле, где проживали российские агенты
17.05.2021 09:45 Политика
Radiožurnál: Владелец складов в Врбетице за день до взрыва находился в отеле, где проживали российские агенты
1947
Правительство Чехии пока не знает, чем грозит попадание в список «недружественных России стран»
15.05.2021 14:02 Политика
Правительство Чехии пока не знает, чем грозит попадание в список «недружественных России стран»
2884
Последние новости:
25
мая
Чешский депутат Доминик Фери отверг обвинения в сексуальном насилии
25.05.2021 20:27 Политика
Чешский депутат Доминик Фери отверг обвинения в сексуальном насилии
782
Чехия может запретить полеты «Белавиа»
25.05.2021 17:47 Общество
Чехия может запретить полеты «Белавиа»
1682
Обзор СМИ Чехии 25.05.21: биотехнологии в армии, эльфы в чешских лесах и Pac-man на рапсовом поле Андрея Бабиша
25.05.2021 16:36 Экономика
Обзор СМИ Чехии 25.05.21: биотехнологии в армии, эльфы в чешских лесах и Pac-man на рапсовом поле Андрея Бабиша
921
Рената Келлнерова стала самым богатым человеком в Чехии
25.05.2021 15:27 Экономика
Рената Келлнерова стала самым богатым человеком в Чехии
2579
В Чехии мошенник украл 700 тысяч крон в криптовалюте
25.05.2021 14:00 Общество
В Чехии мошенник украл 700 тысяч крон в криптовалюте
1535
В 90-ых годах Вацлав Клаус тайно отправил Советскому союзу ссуду в 1,3 миллиарда долларов
25.05.2021 09:41 Политика
В 90-ых годах Вацлав Клаус тайно отправил Советскому союзу ссуду в 1,3 миллиарда долларов
1379
Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уходит в отставку
25.05.2021 10:12 Политика
Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уходит в отставку
2599
Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»
25.05.2021 10:01 Политика
Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»
1292
24
мая
Минздрав Чехии: бесплатными будут два ПЦР и четыре антигенных теста на covid-19 в месяц
24.05.2021 19:39 Общество
Минздрав Чехии: бесплатными будут два ПЦР и четыре антигенных теста на covid-19 в месяц
2926
Страны ЕС не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
24.05.2021 18:40 Политика
Страны ЕС не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
2107


Мобильная версия