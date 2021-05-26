Политики Чехии прокомментировали обвинения в сексуальном насилии в адрес депутата Доминика Фери

Депутат чешского парламента от партии TOP 09 Доминик Фери, также известный в социальной сети Instagram под ником @choco_afro, не будет участвовать в осенних выборах в Палату депутатов из-за обвинений в сексуальном насилии. Он намерен подать в суд на авторов «ложных статей» в СМИ. Глава партии TOP 09 Маркета Пекарова Адамова приветствовала решение Фери сложить свой депутатский мандат.

Фото: archiv Dominika Feriho

О фактах сексуального домогательства сообщили издание Deník N и портал A2larm. Они основаны на показаниях нескольких женщин, к которым якобы приставал депутат. Эти случаи произошли в период с 2015 по 2020 год. Фери отвергает обвинения в сексуальном насилии, однако он принес извинения за ненадлежащее поведение. Дело сейчас расследует полиция.

«Я считаю Доминика своим другом и верю, что он очистит свое имя. В отношении политиков действует презумпция виновности и я лично всегда призывала к этому. Поэтому я хотела бы поблагодарить его за решение отказаться от депутатского мандата и не баллотироваться в депутаты на предстоящих выборах», — заявила Пекарова Адамова в Twitter.

Фери планировал участвовать в октябрьских выборах в парламент как один из четырех пражских кандидатов от коалиции Spolu (ODS, TOP 09 и KDU-ČSL).

«Любой может ошибиться. Я рад, что Доминик Фери извинился за возможное некорректное поведение по отношению к женщинам. Меня там не было, поэтому мне сложно судить, что правда, а что нет. Это знают только люди, которые там были. Они должны решать это с полицией», — сказал депутат Европарламента Томаш Здеховски.

В то время как политики TOP 09 или KDU-ČSL в целом приветствовали, что Фери взял на себя «политическую ответственность», оппозиция высказывается более резко.

«Я не знаю, нарушил ли Доминик Фери закон и кого-то изнасиловал. Но даже по его реакции видно, что он неоднократно довольно отвратительно обращался с женщинами. У меня есть маленькая дочка, и я надеюсь, что когда она вырастет, она не встретит на вечеринке никого, похожего на него. И даже не увидит его по телевизору как политика», — написал в Твиттере министр иностранных дел Якуб Кулганек. Этот пост поддержал и премьер-министр Андрей Бабиш.

«Если это правдивые показания о поведении депутата Фери, то, к сожалению, это укладывается в схему поведения TOP 09. Реальные действия этой партии — полная противоположность словам», — сказала министр труда Яна Малачова.

Депутат-коммунист Иржи Долейш так отреагировал на заявление главы TOP 09 о Фери: «Презумпция вины — это просто реальность».

В заявлении Фери говорится, что он не хочет, чтобы «ложные и манипулятивные статьи в СМИ» нанесли вред его ближайшему окружению или коллегам. «Я буду защищать свою честь в суде», — написал он.

Источник: novinky.cz