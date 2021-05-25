Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.41
USD
20.75
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
10n 11 °C
Чешский депутат Доминик Фери отверг обвинения в сексуальном насилии

Чешский депутат Доминик Фери отверг обвинения в сексуальном насилии

420on.cz 154
Депутата чешского парламента от партии TOP 09 Доминика Фери обвиняют в том, что он в прошлом заставлял женщин заниматься с ним сексом на вечеринках, хотя они были против. Фери отвергает обвинения в сексуальном насилии, однако он принес извинения за ненадлежащее поведение.
Фото: wikipedie
Чешский депутат Доминик Фери отверг обвинения в сексуальном насилии

«Я принципиально отвергаю ложные обвинения в сексуальном насилии, которые появлялись в последние дни, чаще всего, анонимно в социальных сетях, и которые затрагивают не только меня, но и мое окружение», — сказал Фери. Заявление было опубликовано в Instagram, а также появилось на сайте TOP 09.

Он также написал, что ему как политику приходилось сталкиваться с личными оскорблениями и, к сожалению, с нечестными методами предвыборной кампании. «Однако я лично всегда проводил кампанию честно и не собираюсь ничего менять», — сказал он.

О фактах сексуального домогательства сообщили издание Deník N и портал A2larm. Они основаны на показаниях нескольких женщин, к которым якобы приставал депутат. Эти случаи произошли в период с 2015 по 2020 год.

«Он взял тумбочку и заблокировал ею дверь, чтобы я не могла выйти из комнаты. Я повторила, что не хочу заниматься с ним сексом, и попросила его перестать приставать ко мне. Он закричал на меня, чтобы я замолчала, а затем набросился на меня и стал заниматься сексом, несмотря на мой протест. Я была в шоке и не могла даже пошевелиться», — рассказала одна из жертв.

Еще одну женщину Фери якобы изнасиловал в ванной комнате, которую также забаррикадировал. «Он залез ко мне в душ и стал требовать секса. Пространства было мало, мне некуда было деться. Он все время говорил мне, что это будет совсем недолго и его совершенно не интересовал мой отказ. В конце концов, он сделал это против моей воли и несмотря на то, что я несколько раз четко сказала ”нет”», — призналась женщина.

В своем письменном заявлении политик в целом отказался признать факты сексуального насилия, но извинился за неприемлемое поведение. «Для меня нет большего чувства унижения и личной неудачи, чем оглядываться назад и вспоминать ситуации, в которых я вел себя ненадлежащим образом, не как джентльмен. Я прошу прощения за все такие ситуации, я глубоко и искренне извиняюсь за них. Я был просто молод, теперь я живу по-другому», — добавил он.

Далее депутат написал, что готов говорить об этом вопросе в будущем и использовать все свои возможности и силы, чтобы привлечь к этой ситуации внимание, которого она заслуживает. «Я прошел долгий путь и попытался преодолеть свои недостатки. Я считаю, что я иду в правильном направлении», — сказал Фери.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Парламент ЧР Чехия выборы
Читайте
по теме 
Политики в парламенте Чехии поругались из-за поездки Гамачека в Москву
04.05.2021 20:23 Политика
Политики в парламенте Чехии поругались из-за поездки Гамачека в Москву
2532
Депутаты Чехии дали шанс однополым бракам
30.04.2021 10:10 Общество
Депутаты Чехии дали шанс однополым бракам
4195
Сенаторы хотят подать в суд на президента Чехии
27.04.2021 14:08 Политика
Сенаторы хотят подать в суд на президента Чехии
2796
Водители Чехии должны соблюдать дистанцию 1,5 метра при обгоне велосипедистов
14.04.2021 14:05 Общество
Водители Чехии должны соблюдать дистанцию 1,5 метра при обгоне велосипедистов
2763
Последние новости:
25
мая
Чехия может запретить полеты «Белавиа»
25.05.2021 17:47 Общество
Чехия может запретить полеты «Белавиа»
657
Обзор СМИ Чехии 25.05.21: биотехнологии в армии, эльфы в чешских лесах и Pac-man на рапсовом поле Андрея Бабиша
25.05.2021 16:36 Экономика
Обзор СМИ Чехии 25.05.21: биотехнологии в армии, эльфы в чешских лесах и Pac-man на рапсовом поле Андрея Бабиша
461
Рената Келлнерова стала самым богатым человеком в Чехии
25.05.2021 15:27 Экономика
Рената Келлнерова стала самым богатым человеком в Чехии
1425
В Чехии мошенник украл 700 тысяч крон в криптовалюте
25.05.2021 14:00 Общество
В Чехии мошенник украл 700 тысяч крон в криптовалюте
1064
В 90-ых годах Вацлав Клаус тайно отправил Советскому союзу ссуду в 1,3 миллиарда долларов
25.05.2021 09:41 Политика
В 90-ых годах Вацлав Клаус тайно отправил Советскому союзу ссуду в 1,3 миллиарда долларов
910
Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уходит в отставку
25.05.2021 10:12 Политика
Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уходит в отставку
2070
Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»
25.05.2021 10:01 Политика
Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»
1022
24
мая
Минздрав Чехии: бесплатными будут два ПЦР и четыре антигенных теста на covid-19 в месяц
24.05.2021 19:39 Общество
Минздрав Чехии: бесплатными будут два ПЦР и четыре антигенных теста на covid-19 в месяц
2617
Страны ЕС не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
24.05.2021 18:40 Политика
Страны ЕС не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
1928
Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса
24.05.2021 17:39 Политика
Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса
5072


Мобильная версия