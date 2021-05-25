В 90-ых годах Вацлав Клаус тайно отправил Советскому союзу ссуду в 1,3 миллиарда долларов

На рубеже 80-х и 90-х годов Министерство финансов, возглавляемое Вацлавом Клаусом, тайно отправило Советскому Союзу ссуду на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщили Hospodářské noviny. Газета ссылается на документы из Национального архива. Деньги, взятые в долг на основании соглашения, заключенного коммунистическим правительством Ладислава Адамца, стали частью многомиллиардного долга, из которого Россия вернула Чехии только часть. Клаус отрицает, что ему было известно о кредите.

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В апреле 1989 года чиновник Министерства финансов Зденек Рахач выступил с предложением предоставить Советскому Союзу ссуду в миллиард долларов, и это соглашение было одобрено правительством Адамца. Однако в ноябре того же года коммунистический режим пал, и 10 декабря к власти пришел кабинет Мариана Чалфы, в котором Клаус занимал пост министра финансов.

Министерство под руководством Клауса продолжало искать способ отправить деньги в Советский Союз и в конце концов нашло его. Однак непонятно, что случилось с ссудой, отправленной в Международный банк экономической помощи, который был создан Советским Союзом совместно с другими государствами, входящими в Совет экономической взаимопомощи. По данным издания, ссуда стала частью так называемого российского долга в 90-х годах, который, по утверждениям политиков, включал в себя дебиторскую задолженность с ноября 1989 года.

Согласно документу, в котором россияне признают свой долг, СССР получил около 1,3 миллиарда долларов США. Деньги, отправленные министерством Клауса, таким образом, составляли примерно треть общей дебиторской задолженности России.

Клаус отрицает, что знал о ссуде. «Я повторяю, что ничего не знаю о каком-то контракте от 10 ноября 1989 года. Никто не знает об этом из тех, кого бы я мог сейчас спросить», — сказал он HN. Однако есть письмо от декабря 1989 года, в котором министра финансов Клауса предостерегал от отправки кредита в Россию тогдашний директор Чехословацкого коммерческого банка (ČSOB).

После 1989 года Чехия пыталась взыскать с России долг на общую сумму 3,6 миллиарда долларов. При тогдашнем главе правительства (ныне президент Чехии) Милоше Земане, компания Falkon Capital выкупила около двух третей долга у государства без тендера примерно за 750 миллионов долларов, что, по мнению некоторых экспертов, является невыгодным.

В августе 2013 года правительство премьер-министра Иржи Руснока одобрило соглашение с Россией о погашении оставшейся задолженности. В то время, Чехия должна была получить примерно 80% остальной части долга, то есть не менее 6,5 миллионов долларов. В декабре 2013 года Минфин России объявил, что долг страны перед Чехией погашен поставками промышленной продукции и частично деньгами.

Источник: ceskenoviny.cz