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Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уходит в отставку

Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уходит в отставку

420on.cz 735
Нынешний руководитель Минздрава Петр Аренбергер, у которого возникли проблемы с раскрытием официальных доходов, покидает свой пост. Об этом 25 мая сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. Пост министра здравоохранения вновь займет Адам Войтех, который возглавлял ведомство с декабря 2017 года до сентября 2020 года.
Фото: vlada.cz
Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уходит в отставку

«Я уже могу сказать, что не будет пятого министра, будет четвертый — им станет Адам Войтех. В сентябре после сложной ситуации с эпидемией коронавируса он решил уйти. Мне было жаль, я думаю, он был очень хорошим министром. Сейчас мы договорились, что он вступит в должность и останется на посту министра до конца работы правительства в нынешнем составе», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что ему еще предстоит обсудить это решение с президентом Чехии  Милошем Земаном. Бабишу пока не удалось это сделать, но он полагает, что проблем не будет.

Адам Войтех был министром здравоохранения во время первой волны эпидемии коронавируса, с которой Чехия в целом справилась. Когда он уходил из министерства в сентябре 2020 года, было ясно, что страна столкнулась с новой волной, которая имела гораздо худшие последствия. Войтеха на посту министра здравоохранения сменил эпидемиолог Роман Примула, затем на эту должность был назначен Ян Блатны. В начале апреля 2021 года Минздрав возглавил руководитель пражской больницы «Королевские Винограды» Петр Аренбергер.

В начале мая чешские СМИ сообщили, что глава Минздрава Чехии скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях. Тогда Петр Аренбергер признался, что его доходы и принадлежащее ему имущество в несколько раз больше, чем он указывал в налоговых декларациях за предыдущие годы, и обнародовал новую декларацию об имуществе и доходах. Позже журналисты выяснили, что архив пражской больницы «Королевские Винограды» находится в здании, принадлежащем министру здравоохранения Чехии Петру Аренбергеру. Министр сдал это здание в аренду больнице в 2013 году и заработал около шести миллионов крон. 

Неделю спустя администрация Праги 1 решила проверить, не нарушил ли министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер договор купли-продажи квартиры в центре чешской столицы. В администрации заявили, что если нарушение подтвердится, министр может остаться без квартиры.

Самые ценные активы у Аренбергера в Праге. Помимо упомянутой квартиры в центре города, у него есть вилла и многоквартирный дом в Кобылисах и еще одна квартира на Жижкове. Аренбергеру и его жене Монике также принадлежит коттедж в Роудне возле Табора и другая недвижимость.

К 21 мая Аренбергер должен был предоставить Бабишу материалы о владении имуществом. «Я не знаю, кто ему советует, кто у него налоговый консультант, но он должен этого человека уволить», — сказал Бабиш на прошлой неделе. На вопрос, собирается ли он снять Аренбергера с поста министра, Бабиш сказал: «Если  у него все в порядке, нет причин его увольнять. Я сказал, что возьму документы, ознакомлюсь с ними и потом приму решение, бумаг много», — сказал он. 

 

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Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия коронавирус правительство Министерство здравоохранения
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