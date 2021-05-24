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Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса

Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса

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Осталась неделя до конца срока, в течение которого сотрудники посольства РФ в Чехии должны покинуть республику в рамках взаимного сокращения числа дипломатических работников в обеих странах. Дипломатический скандал между странами разразился после обнародования «дела Врбетице».
Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса

Согласно данным портала Seznam Zprávy, аэропорт Праги в конце мая примет три специальных рейса из России и обратно. То есть в то время, когда дипломаты и другие сотрудники российской дипломатической службы должны покинуть чешскую столицу.

В апреле российская сторона уже отправила спецрейс в Чехию для депортированных дипломатов, которых чешские власти назвали шпионами. Теперь приближается финал чешско-российского разлада — будет достигнуто равенство в числе сотрудников посольств Чехии и России. В скором времени несколько десятков российских граждан должны покинуть Прагу.

«Мы можем подтвердить информацию о том, что аэропорту Праги сообщили о трех специальных рейсах из и в Россию, один 29 мая и два других — 31 мая. Причины, обстоятельства и информация о пассажирах этих рейсов не известны аэропорту Праги», — об этом журналистам рассказала пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова. Официального комментария МИД по этому вопросу не дал.

После того, как выяснилось, что российские разведчики ГРУ были причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице, чешское правительство приняло решительные меры: выслало 18 российских дипломатов, которые работали в посольстве в Праге. Этих людей чешские власти идентифицировали как агентов российских спецслужб ГРУ и СВР. 

В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов, но это решение не устранило неравенство в кадрах между посольствами Чехии и России. После первого «сокращения» в Праге у российской стороны осталось 27 дипломатов и 67 технических и административных сотрудников, в то время как у чехов в Москве — 5 дипломатов и 19 других сотрудников. В рамках дальнейших переговоров между Москвой и Прагой было принято решение уравнять количество сотрудников в обоих посольствах. Там останутся 7 дипломатов и 25 других сотрудников.

 

Источник: seznamzpravy
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Прага Москва Россия Чехия конфликт политика политический кризис взрыв
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