Министр обороны Чехии просил продать ему памятник Коневу

«Министерство обороны заинтересовано в покупке статуи», — написал Метнар в декабре прошлого года мэру Праги 6 Ондржею Коларжу. Он отметил, что статуя была демонтирована в контексте долгосрочного ухудшения чешско-российских отношений. В письме министр указал, что ухудшение отношений отражается на том, как русские ухаживают за чешскими военными захоронениями в России. «В некоторых случаях это уже готовые памятники, которые, например, ждали своей установки в Самарской области много лет», — написал Метнар в письме, о котором ранее не было известно.
По словам пресс-секретаря Минобороны Яны Зехмейстеровой, покупка статуи Конева должна была символизировать «руку помощи для продолжения общения с российской стороной по уходу за военными могилами».
Вопрос в том, что министерство делало бы со статуей. Пресс-секретарь отрицает, что ведомство планировало передать памятник России. По ее словам, у министерства было иное намерение: переместить его из депозитария в Мешицах в районе Прага-Восток, куда его отправила мэрия Праги 6, в хранилище Института военной истории.
«Министерство предложило передать памятник в хранилище VHÚ, несмотря на то, что по закону это не военная могила или мемориал. Этим мы также подтверждаем, что ценим решающую роль Красной Армии в освобождении нашей страны», — поясняет Зехмейстерова.
Метнар не захотел комментировать эту тему, отказал изданию Radiožurnál в интервью, не ответил на мобильный телефон и SMS. Однако в декабрьском письме он поделился своими мыслями с мэрией Праги 6. Он написал, что только смена собственника может, по его мнению, ослабить напряженность в отношениях с Россией.
Неизвестно, сколько денег министерство хотело потратить на покупку бронзовой статуи. Эксперты оценивают стоимость памятника в 13 миллионов крон. По словам пресс-секретаря, представители городского округа сразу же отклонили просьбу министра.
«Мы ни в коем случае не рассматриваем возможность продажи статуи, потому что последнее слово относительно судьбы памятника должно быть за нами», — сказал Ондржей Коларж.
Министр Метнар был не единственным желающим купить статую, мэрия отклонила и другие предложения заинтересованных сторон. «Например, житель Бржецлава написал нам, что у него есть военный музей и он хочет поставить статую маршала в саду. Ассоциация молодых россиян из Казани написала нам — продайте статую, но мы сказали, что ни в коем случае», — говорит Коларж.
Памятник не навсегда останется на складе в Мешице. Он будет перевезен переезжает в Музей памяти ХХ века, где будет открыта мультимедийная выставка. Помимо статуи, в экспозиции будет размещена сопроводительная информация о том, кем был Конев и как он повлиял на историю Чехословакии.
Статуя маршала Конева неоднократно становилась мишенью для вандалов. В 2019 году неизвестные в очередной раз облили памятник красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности. В итоге в апреле 2020 года администрация Праги 6 решила убрать памятник с площади Интербригады. Россия остро отреагировала на это решение. Глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал этот поступок возмутительным и циничным, а российские власти возбудили уголовное дело в отношении Ондржея Коларжа и других пражских политиков.
Источник: rozhlas.cz