Министр обороны Чехии просил продать ему памятник Коневу

Год назад, когда Россия протестовала против сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, российские власти попросили министра обороны Чехии Любомира Метнара передать им статую. Метнар тогда ответил, что не может отдать им статую, потому что она принадлежит администрации Праги 6. Однако Radiožurnál выяснил, что Метнар сам попросил руководство Праги 6 продать ему памятник.

«Министерство обороны заинтересовано в покупке статуи», — написал Метнар в декабре прошлого года мэру Праги 6 Ондржею Коларжу. Он отметил, что статуя была демонтирована в контексте долгосрочного ухудшения чешско-российских отношений. В письме министр указал, что ухудшение отношений отражается на том, как русские ухаживают за чешскими военными захоронениями в России. «В некоторых случаях это уже готовые памятники, которые, например, ждали своей установки в Самарской области много лет», — написал Метнар в письме, о котором ранее не было известно.

По словам пресс-секретаря Минобороны Яны Зехмейстеровой, покупка статуи Конева должна была символизировать «руку помощи для продолжения общения с российской стороной по уходу за военными могилами».

Вопрос в том, что министерство делало бы со статуей. Пресс-секретарь отрицает, что ведомство планировало передать памятник России. По ее словам, у министерства было иное намерение: переместить его из депозитария в Мешицах в районе Прага-Восток, куда его отправила мэрия Праги 6, в хранилище Института военной истории.

«Министерство предложило передать памятник в хранилище VHÚ, несмотря на то, что по закону это не военная могила или мемориал. Этим мы также подтверждаем, что ценим решающую роль Красной Армии в освобождении нашей страны», — поясняет Зехмейстерова.

Метнар не захотел комментировать эту тему, отказал изданию Radiožurnál в интервью, не ответил на мобильный телефон и SMS. Однако в декабрьском письме он поделился своими мыслями с мэрией Праги 6. Он написал, что только смена собственника может, по его мнению, ослабить напряженность в отношениях с Россией.

Неизвестно, сколько денег министерство хотело потратить на покупку бронзовой статуи. Эксперты оценивают стоимость памятника в 13 миллионов крон. По словам пресс-секретаря, представители городского округа сразу же отклонили просьбу министра.

«Мы ни в коем случае не рассматриваем возможность продажи статуи, потому что последнее слово относительно судьбы памятника должно быть за нами», — сказал Ондржей Коларж.

Министр Метнар был не единственным желающим купить статую, мэрия отклонила и другие предложения заинтересованных сторон. «Например, житель Бржецлава написал нам, что у него есть военный музей и он хочет поставить статую маршала в саду. Ассоциация молодых россиян из Казани написала нам — продайте статую, но мы сказали, что ни в коем случае», — говорит Коларж.

Памятник не навсегда останется на складе в Мешице. Он будет перевезен переезжает в Музей памяти ХХ века, где будет открыта мультимедийная выставка. Помимо статуи, в экспозиции будет размещена сопроводительная информация о том, кем был Конев и как он повлиял на историю Чехословакии.

Статуя маршала Конева неоднократно становилась мишенью для вандалов. В 2019 году неизвестные в очередной раз облили памятник красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности. В итоге в апреле 2020 года администрация Праги 6 решила убрать памятник с площади Интербригады. Россия остро отреагировала на это решение. Глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал этот поступок возмутительным и циничным, а российские власти возбудили уголовное дело в отношении Ондржея Коларжа и других пражских политиков.

Источник: rozhlas.cz