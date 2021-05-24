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На саммите ЕС обсудят задержание Протасевича в Минске, глава МИД Чехии выразил резкий протест правительству Беларуси

На саммите ЕС обсудят задержание Протасевича в Минске, глава МИД Чехии выразил резкий протест правительству Беларуси

420on.cz 644
Министр иностранных дел Якуб Кулганек вызвал в МИД Чехии посла Беларуси, он выразит ему резкий протест против вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске по указанию президента Александра Лукашенко. Действия белорусского правительства осудили и другие политики. Инцидент будет обсуждаться на саммите ЕС в понедельник, 24 мая.
Фото: Pixabay
На саммите ЕС обсудят задержание Протасевича в Минске, глава МИД Чехии выразил резкий протест правительству Беларуси

В воскресенье, 23 мая, белорусские власти вынудили приземлиться в Минске самолет компании Ryanair. Он следовал из Афин в Вильнюс. Причиной вынужденной посадки стал находившийся на борту самолета журналист Роман Протасевич, оппозиционер и противник режима Лукашенко. Ryanair сообщила, что белорусская авиадиспетчерская служба проинформировала экипаж самолета об угрозе на борту, по всей видимости, о бомбе, и приказала направить самолет в Минск.

Как сообщают белорусские государственные СМИ, для сопровождения гражданского самолета в небо поднялся истребитель МИГ-29, принадлежащий военно-воздушным силам Беларуси. В салоне воздушного судна находились 120 пассажиров. Ничего необычного на борту обнаружено не было, однако сразу после посадки самолета в Минске был задержан 26-летний Роман Протасевич и, как сообщает TUT.BY, его девушка София Сапега. Затем самолет с другими пассажирами продолжил рейс в Вильнюс.

Президент Литвы, куда направлялся самолет, решительно осудил арест белорусского активиста и потребовал его освобождения. Берлин просит у Беларуси немедленного объяснения произошедшего. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек также просит о немедленном освобождении Протасевича.

«Мы опасаемся, что белорусский режим злоупотребил законом о международном воздушном транспорте для преследования своих оппонентов. Мы призываем к расследованию этого дела и немедленному освобождению Романа Протасевича», — заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в Twitter.

Кулганек также сообщил, что вызвал в МИД посла Беларуси, чтобы выразить ему резкий протест в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

«Любое нарушение международных правил воздушного движения должно иметь последствия», — написала в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правительство США также решительно осудило вынужденную посадку самолета. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к немедленному освобождению журналиста Романа Протасевича. По словам Блинкена, «шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США». Глава американской дипломатии также заявил, что США настаивают на скорейшем проведении заседания Совета международной организации гражданской авиации. 

«Мы призываем к международному расследованию и согласовываем следующие шаги с нашими партнерами. США поддерживают народ Беларуси», — написал Блинкен в Twitter.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
Беларусь Евросоюз самолёт Чехия
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