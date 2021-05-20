Сын одного из погибших в Врбетице обвинил президента Чехии Милоша Земана во лжи

«Вы распространяете дезинформацию», — написал в открытом письме президенту Милошу Земану Ондржей Гавранек — сын одного из двух сотрудников компании Imex Group, погибших в октябре 2014 года во время взрыва склада боеприпасов в Врбетице. Он также призвал президента прекратить распространять ложь.

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По данным чешских сил безопасности, агенты ГРУ российской военной разведки обоснованно подозреваются в двух взрывах складов боеприпасов в Врбетицах. Однако Земан ранее заявлял, что существует несколько следственных версий.

Ранее президент сказал, что помимо версии о причастности к взрывам российских спецслужб, существует версия о непрофессиональном обращении со взрывчатыми веществами. Кроме того, в интервью 16 мая он со ссылкой на министра юстиции Марии Бенешову рассказал еще об одной версии, по которой взрывы могли быть использованы для сокрытия недостачи боеприпасов.

«Сразу после вашего выступления люди, знакомые с расследованием, отвергли ваши выводы относительно еще одной версии расследования, и было четко указано, что в настоящее время существует только одна версия расследования, связанная с причастностью к взрывам российских агентов ГРУ», — сказал Гавранек в тексте.

Полиция и другие следственные подразделения не подтвердили наличие нескольких версий. Премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек неоднократно настаивали на том, что существует только одна версия расследования, касающаяся причастности российских агентов.

Гавранек удивлен тем, как глава государства может быть источником дезинформации и «заведомо неверной и недостоверной информации» и к тому же публиковать ее в СМИ. «Прекратите распространять неправду и осквернять личность моего отца ложной информацией или собственными необоснованными выводами. Это причиняет боль мне и всей нашей семье, и я предполагаю, что родственникам второго умершего тоже», — указывает Гавранек в письме.

Один склад в Врбетице взорвался в октябре 2014 года, другой — в декабре. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы остравской компанией Imex Group, а на момент взрывов комплексом управляла государственная компания Vojenský technický ústav. 17 апреля Бабиш заявил, что сотрудники российских спецслужб были причастны к разрушительному взрыву складов боеприпасов. Россия отрицает все обвинения.

Источник: ceskenoviny.cz