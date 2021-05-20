Президент Милош Земан неожиданно встретился с премьер-министром Андреем Бабишем в Пражском Граде

​Премьер-министр Андрей Бабиш 19 мая встретился с президентом Чехии Милошем Земаном. Они говорили о визите президента Сербии Александра Вучича в Чешскую Республику и вакцинации против COVID-19. На встрече не обсуждалось возможное увольнение министра здравоохранения Петра Аренбергера. Об этом премьер-министр сегодня рассказал журналистам.

Бабиш встретился с Вучичем в среду. После переговоров с президентом Сербии Бабиш направился в Пражский Град, где, по его словам, главной темой разговора с президентом была вакцинация. «Мы не обсуждали г-на Аренбергера», — добавил премьер.

К 21 мая Аренбергер должен предоставить Бабишу материалы о владении имуществом. «Я не знаю, кто ему советует, кто у него налоговый консультант, но он должен этого человека уволить», — сказал Бабиш.

На вопрос, собирается ли он снять Аренбергера с поста министра, Бабиш сказал: «Если у него все в порядке, нет причин его увольнять. Я сказал, что возьму документы, ознакомлюсь с ними и потом приму решение, бумаг много», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что глава Минздрава Чехии скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях. Тогда Петр Аренбергер признался, что его доходы и принадлежащее ему имущество в несколько раз больше, чем он указывал в налоговых декларациях за предыдущие годы, и обнародовал новую декларацию об имуществе и доходах. По мнению Бабиша, министр нарушил закон, но исправил свою ошибку и теперь должен подробно объяснить информацию о владении имуществом.

На прошлой неделе журналисты также выяснили, что архив пражской больницы «Королевские Винограды» находится в здании, принадлежащем министру здравоохранения Чехии Петру Аренбергеру. Министр сдал это здание в аренду больнице в 2013 году и заработал около шести миллионов крон.

Самые ценные активы у Аренбергера в Праге. Помимо упомянутой квартиры в центре города, у него есть вилла и многоквартирный дом в Кобылисах и еще одна квартира на Жижкове. Аренбергеру и его жене Монике также принадлежит коттедж в Роудне возле Табора и другая недвижимость.

Администрация Праги сейчас проверяет, не нарушил ли министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер договор купли-продажи квартиры в центре чешской столицы. Если нарушение подтвердится, министр может остаться без квартиры.

Источник: ceskenoviny.cz