«Чехия должна решить эту проблему». Европарламент снова занимается делом о конфликте интересов Андрея Бабиша

В среду депутаты Европарламента вновь обсудили конфликт интересов премьер-министра Андрея Бабиша, связанный с его владением холдингом Agrofert. Чехия не обязана возвращать деньги в бюджет ЕС, но, по мнению депутатов, дело еще не закончено. В Чешской Республике до сих пор отсутствуют инструменты для выявления реальных владельцев компаний.

«Мы по-прежнему видим проблемы, которые Чешской Республике необходимо решить. Дело явно не закрыто», — сказал Radiožurnál один из самых влиятельных иностранных депутатов Европарламента.

Чешские власти не требовали выделения субсидий Евросоюза для реализации проектов компании Agrofert, поэтому компания получала финансовую поддержку только из государственного бюджета Чехии. Однако и это является нарушением чешских и европейских законов.

«Налицо злоупотребление финансами, существует конфликт интересов, это может быть даже структурная проблема, потому что власти Чешской Республики не смогли расследовать конфликт интересов», — пояснил депутат Европарламента.

Европарламент сейчас готовит резолюцию, в которой будут перечислены недостатки чешской системы предотвращения конфликтов интересов. В проекте документа говорится, что в Чехии отсутствует инструмент для выявления реальных владельцев бизнеса, контроль осуществляется неэффективно, а процессы — непрозрачны.

По мнению авторов резолюции, неспособность Чехии обеспечить соответствие правил о конфликте интересов европейскому законодательству может стать причиной для активации механизма защиты европейского бюджета. Он был утвержден в конце прошлого года. В крайнем случае это может означать прекращение всех европейских субсидий для Чехии. Hospodářské noviny ранее предупреждали, что депутаты Европарламента собираются использовать этот механизм.

Депутат Европарламента Михаэла Шойдрова из KDU-ČSL, считает, что такой сценарий не исключен. «Если премьер-министр будет и дальше защищать то, что не имеет смысла защищать, и если правительство продолжит привлекать государственные средства для защиты одного бизнесмена, это будет большой проблемой», — сказала она.

В заключительном аудиторском отчете Европейская комиссия подтвердила, что премьер-министр Андрей Бабиш нарушает чешские и европейские законы, поскольку он продолжает контролировать холдинг Agrofert, который получает субсидии ЕС. В Еврокомиссии полагают, что он не имеет права получать эти дотации. Бабиш отвергает конфликт интересов, однако Чехия уже не сможет обжаловать вердикт ЕС.

В отчете, например, указывается, что Agrofert получил не менее 150 миллионов крон субсидий из госбюджета на реализацию проектов, проверенных и критикуемых Еврокомиссией. Депутаты Европарламента настаивают на том, чтобы Еврокомиссия тщательно проверила эти факты, а группа Agrofert немедленно вернула эти деньги государству.

Депутатов Европарламента раздражает затягивание аудиторских процедур. Уже в июне прошлого года они проголосовали за аналогичную резолюцию, осуждающую конфликт интересов премьер-министра Чехии. По их мнению, толчком к принятию нового решения является заключительный аудиторский отчет, в котором констатирован конфликт интересов премьер-министра и последующее бездействие властей. Окончательный вариант резолюции депутаты Европарламента планируют принять в июне.

Источник: irozhlas.cz