Обзор СМИ Чехии 18.05.21: отмена летних туров, деньги ЕС для чешской армии и цифровой шантаж

Почему турфирмы Чехии отменяют туры, зачем Европейский Союз выделяет миллиарды чешской армии, сколько денег чешские политики потратили на избирательную кампанию и как киберпреступники шантажируют детей в Интернете. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии во вторник, 18 мая.

Mf Dnes

Турфирмы отменяют туры и рейсы, пишет газета Mf Dnes. Компании переоценили желание чехов поехать в отпуск за границу после улучшения эпидемической ситуации, поэтому заключили на начало мая больше контрактов, чем им удалось продать. На проблему обратили внимание и сами клиенты туристических агентств. Многие из них купили туры с датой поездки, на которую рейс вообще не планировался. У части путешественников возникли проблемы с размещением, отмечает Mf Dnes.

E15

У армии есть миллиарды от ЕС на внедрение инноваций, отмечает ежедневная газета E15. Деньги из Европейского Союза должны помочь Чехии, например, в создании автономной системы, которая может обнаружить раненого солдата на поле боя и быстро оказать ему помощь. К 2027 году Европейский Союз хочет инвестировать почти восемь миллиардов евро в оборонные исследования, это более 226 миллиардов крон.

Deník N

Deník N рассказал, сколько денег партии уже выделили на избирательную кампанию. По данным издания, больше всего потратила SPD (Свобода и прямая демократия) — более 23 миллионов крон. Правительственные партии пока держатся в стороне от избирательной гонки и действуют сдержанно. ČSSD (Чешская социал-демократическая партия) инвестировала в кампанию около 2,8 миллиона крон, движение ANO (центристская партия) на несколько сотен тысяч меньше. По закону все политические партии, движения и коалиции могут потратить на кампанию не более 90 миллионов крон.

Hospodářské noviny

Для многих компаний высокая стоимость материалов становится препятствием для развития, сообщают Hospodářské noviny. Уже несколько месяцев растут цены практически на все материалы, и при этом компании ощущают нехватку сырья. В дефиците всё от пластика до стали, от меди до алюминия.

Катержина Кадлецова, директор компании по производству гидромассажных ванн, отмечает, что повышение цен расстраивает, но гораздо сложнее сегодня найти материалы. Компания столкнулась с проблемами в поставках пластикового акрилата, который импортируется из США. Чешская фирма переживает трудности из-за того, что на другом берегу Атлантического океана закончился ацетон.

Deník

Все чаще операторы линии помощи в Чехии решают проблемы кибербуллинга. Об этом пишет издание Deník. Как сообщают операторы, по телефону доверия звонят дети, которые сообщают о том, что их шантажируют в онлайн-пространстве. Киберпреступники внушают детям, что нашли их интимные фото, и угрожают отправить снимки всем знакомым ребенка. По словам сотрудников телефона доверия, очень важно, чтобы ребенок делился своими проблемами со взрослыми.

Директор «Голубой линии» (Modrá linka) Хана Регнерова рассказывает, что иногда атаку устраивают те, кого жертвы знают лично, но чаще всего издевательства анонимны. Во многих случаях угрозы беспочвенны, а у киберпреступников нет никаких фотографий или данных.

Источник: irozhlas