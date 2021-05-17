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Милош Земан о списке «недружественных стран»: Россия совершила глупость

Милош Земан о списке «недружественных стран»: Россия совершила глупость

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Включение Чехии в список недружественных стран — глупость с российской стороны. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в интервью радиостанции Frekvence 1.
Милош Земан о списке «недружественных стран»: Россия совершила глупость

Чехия попала в список недружественных стран после дипломатических разногласий между Чешской Республикой и Россией по поводу причастности российских агентов ГРУ к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Чехия теперь сможет нанимать в дипмиссию в РФ не более 19 работников-россиян, США — ни одного.

МИД Чехии осудил этот шаг Москвы. Министерство иностранных дел считает это нарушением международного права и дальнейшей эскалацией и без того напряженных отношений с Россией. 

Евросоюз считает обвинения необоснованными и призывает Москву пересмотреть свое решение. 

«Всегда плохо быть врагом. С российской стороны это глупо, потому что делать врагов из бывших друзей — это ошибка. Если не может быть дружбы, пусть будут хотя бы справедливые отношения», — сказал Милош Земан.

Президент Чехии настаивает на том, что пока не существует единой следственной версии взрывов в Врбетице в 2014 году. Кроме версии о причастности российских спецслужб, Земан упоминал и другую, по которой взрыв мог произойти из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами. В то же время Милош Земан сослался на интервью с министром юстиции Марией Бенешовой, согласно которому взрывы могли быть использованы и для того, чтобы скрыть недостачу боеприпасов.

Правительственные чиновники, включая Бабиша и заместителя премьер-министра Яна Гамачека, в последние дни неоднократно настаивали на том, что агенты российской военной разведки ГРУ обоснованно подозреваются в причастности к взрывам. Бабиш также говорил об этом с Бенешовой. «Все согласны с тем, что в настоящее время существует только одна следственная версия. Я не могу объяснить, почему президент до сих пор настаивает на том, что существует больше версий», — сказал он, добавив, что это, вероятно, недоразумение.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Милош Земан взрыв Россия Чехия политический кризис
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