Radiožurnál: Владелец складов в Врбетице за день до взрыва находился в отеле, где проживали российские агенты

За день до взрыва в Врбетице глава Imex Group Петр Бернатик-младший находился недалеко от отеля Corrado в Остраве. Об этом свидетельствуют данные с его мобильного телефона. Предполагается, что в этом же отеле остановились российские агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Информацию предоставили издания Radiožurnál и Respekt.

За день до взрыва складов боеприпасов в Врбетице, 15 октября 2014 года, Петр Бернатик-младший, руководитель группы компаний Imex, остановился в отеле Corrado в Остраве по пути на работу. На момент взрывов компания арендовала складские помещения в Врбетице.

В то время, согласно более ранней информации еженедельника Respekt, граждане россии— агенты спецслужб ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин — уже были заселены в отель Corrado. По данным чешских спецслужб, эти агенты причастны к взрывам в Врбетице.

«Он провел там около 40 минут», — рассказали Радиожурналу и Respekt источники. . Необычная остановка подтверждается данными о местоположении, зафиксированными его мобильным телефоном.

По сообщению издания Radiožurnál, нельзя с уверенностью сказать, был ли он в то время непосредственно в отеле. Но он мог быть на расстоянии до ста метров от него. В крупных городах определить местоположение человека с помощью телефона можно с максимальным отклонением в несколько десятков метров.

Что Бернатик мог делать в отеле?

Сам он на вопросы Радиожурнала не ответил. Его адвокат Радек Ондруш сначала сказал, что он мог стоять на перекрестке возле гостиницы. «Либо он стоял там на перекрестке, либо где-то проезжал на машине, я не знаю», — цитирует его слова издание.

Чуть позже, обсудив этот вопрос с клиентом, адвокат сообщил, что Петр Бернатик не был в отеле ни в тот день, ни когда-либо прежде, и никогда не встречался с русскими агентами.

«Я разговаривал с ним, он сказал, что это однозначно неправда. Он утверждает, что ехал в Врбетице и нигде не останавливался. Ни в тот день, и никогда раньше, он не был в отеле Corrado, и не проезжал там», — сказал Ондруш.

Один из складов в Врбетице взорвался в октябре 2014 года, другой — в декабре того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба взорванных склада были арендованы остравской компанией Imex Group, на момент взрывов комплексом управляла государственная компания Vojenský technický ústav.