Евросоюз выступил против включения Чехии в список «недружественных России стран»

Евросоюз сожалеет, что Россия опубликовала список недружественных стран, в который, помимо США, включена Чехия. Евросоюз считает обвинения необоснованными и призывает Москву пересмотреть свое решение.

Напоминаем, что Чехия попала в список недружественных стран после дипломатических разногласий между Чешской Республикой и Россией по поводу причастности российских агентов ГРУ к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Чехия теперь сможет нанимать в дипмиссию в РФ не более 19 работников-россиян, США — ни одного.

По мнению Евросоюза, эта мера противоречит Венской дипломатической конвенции 1961 года об обязанности принимающего государства обеспечивать функционирование дипломатических представительств. В своем обращении ЕС призывает Россию соблюдать конвенцию.

«Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того напряженные», — говорится в документе. ЕС указывает, что будет согласовывать свою позицию со своими партнерами и выражает полную солидарность с Чехией и США.

Чешские власти пока не понимают, к чему приведет решение России включить Чехию в список «недружественных стран».

В пятницу МИД осудил этот шаг Москвы. Министерство иностранных дел Чехии считает это нарушением международного права и дальнейшей эскалацией и без того напряженных отношений с Россией.

«Тот факт, что они выбрали Чешскую Республику, означает, что они хотят использовать нас как предупреждение другим. Мы — относительно легкая цель для них, они также знают, что среди нас много их сторонников и «троянских коней», и они надеются, что эта диаспора поднимется и закричит, как это вредит нашему бизнесу и нашим интересам», — сказал в интервью Seznam Zprávy Петр Коларж, бывший посол в России и США.

Источник: seznamzpravy.cz