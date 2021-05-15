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Seznam Zprávy: Ян Гамачек должен был лететь в Москву на военном самолете

Seznam Zprávy: Ян Гамачек должен был лететь в Москву на военном самолете

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Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ян Гамачек должен был лететь в Москву на военном самолете. Об этом сообщили представители Минобороны серверу Seznam Zprávy. Рейс был отменен за несколько часов до публикации информации о причастности российских спецслужб к взрыву складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Фото: vlada.cz
Seznam Zprávy: Ян Гамачек должен был лететь в Москву на военном самолете

Гамачек утверждает, что подготовка к поездке в Россию с самого начала была маневром, который должен был отвлечь внимание перед обнародованием «дела Врбетице». Сервер Seznam Zprávy сообщает, что сама подготовка к полету указывает на то, что министр действительно планировал встречу в РФ в то время, когда у него уже была информация о российском участии во взрывах.

В среду, 14 апреля, Гамачек подал заявку на авиаперевозку в Москву и обратно в Минобороны. «В пятницу утром министр обороны подписал соглашение о предоставлении самолета. Днем позже, то есть в субботу утром, запрос министерства внутренних дел был отменен», — сообщил серверу Seznam Zprávy официальный представитель министерства обороны Ян Пейшек.

Согласно заявлению, рейс был отменен всего за несколько часов до того, как Гамачек и премьер-министр Андрей Бабиш объявили, что к взрывам в Врбетице в 2014 году причастны агенты российских спецслужб. Информацию политики получили от Информационной службы безопасности 7 апреля.

Гамачек объявил о поездке в Москву, запланированную на 19 апреля, в среду, 14 апреля. Он заявил, что поедет в Россию, чтобы обсудить поставки вакцины против covid-19 Sputnik V. В итоге он отменил поездку. Его планы подверглись критике со стороны премьер-министра и оппозиции. Позже Гамачек назвал встречу в РФ маневром, который должен был отвлечь внимание перед обнародованием информации о Врбетице.

6 мая портал Seznam Zprávy со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Гамачек на самом деле хотел обменять информацию о деле Врбетице на вакцину Sputnik V и организацию российско-американского саммита в Праге. Гамачек отвергает обвинение. Он заявил, что подаст в суд на авторов статьи.

По данным чешских спецслужб, агенты российского подразделения ГРУ подозреваются во взрывах складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Эта информации спровоцировала дипломатический конфликт между Россией и Чехией.

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Источник: novinky.cz
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Темы
Министерство внутренних дел Чехия Прага Россия политика политический кризис премьер министр конфликт
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