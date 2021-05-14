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Россия внесла Чехию и США в список недружественных стран

Россия внесла Чехию и США в список недружественных стран

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Правительство России утвердило список государств, «совершающих недружественные действия в отношении России». В опубликованном списке нет других стран кроме Чехии и США.
Фото: Pixabay
Россия внесла Чехию и США в список недружественных стран

Российское правительство составило список недружественных стран на основании президентского указа «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 23 апреля в период дипломатических скандалов между Россией и Чехией. Из документа следует, что Чехия сможет нанимать в дипмиссию в РФ не более 19 работников-россиян, США — ни одного.

Кроме того, Москва заморозила российские счета американской радиостанции Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL). Об этом сообщила радиостанция, ранее названная российскими властями «иностранным агентом». В 2021 году в России был принят закон о новых штрафах для «иностранных агентов» и тех, кто распространяет в СМИ или в соцсетях информацию о них и созданный ими контент.  Радио Свобода уже несколько раз было оштрафовано за это. В пятницу в московском офисе RFE/RL работали судебные приставы. Это, по мнению радиостанции, означает, что Россия приняла решение о взыскании неуплаченных штрафов.

Причиной охлаждения чешско-российских отношений стало расследование взрывов боеприпасов на складах в Врбетице в 2014 году.

Чешские власти 17 апреля заявили, что за атакой стоят агенты российской военной разведки ГРУ. После этого Чехия и Россия изгнали десятки дипломатов из стран и других сотрудников своих посольств. Россия отрицает эти обвинения, а российские официальные лица неоднократно называли их необоснованными, противоречивыми и провокационными.

Действия Чехии поддержали США, НАТО и страны Вышеградской четверки. В знак солидарности несколько стран, включая Румынию, Словакию, Литву и Латвию, тоже выслали нескольких российских дипломатов.

США неоднократно в последние годы вводили санкции против России, в последний раз — в середине апреля текущего года.

Источник: idnes.cz

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Темы
Россия Чехия США политический кризис
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