Россия внесла Чехию и США в список недружественных стран

Правительство России утвердило список государств, «совершающих недружественные действия в отношении России». В опубликованном списке нет других стран кроме Чехии и США.

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Российское правительство составило список недружественных стран на основании президентского указа «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 23 апреля в период дипломатических скандалов между Россией и Чехией. Из документа следует, что Чехия сможет нанимать в дипмиссию в РФ не более 19 работников-россиян, США — ни одного.

Кроме того, Москва заморозила российские счета американской радиостанции Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL). Об этом сообщила радиостанция, ранее названная российскими властями «иностранным агентом». В 2021 году в России был принят закон о новых штрафах для «иностранных агентов» и тех, кто распространяет в СМИ или в соцсетях информацию о них и созданный ими контент. Радио Свобода уже несколько раз было оштрафовано за это. В пятницу в московском офисе RFE/RL работали судебные приставы. Это, по мнению радиостанции, означает, что Россия приняла решение о взыскании неуплаченных штрафов.

Причиной охлаждения чешско-российских отношений стало расследование взрывов боеприпасов на складах в Врбетице в 2014 году.

Чешские власти 17 апреля заявили, что за атакой стоят агенты российской военной разведки ГРУ. После этого Чехия и Россия изгнали десятки дипломатов из стран и других сотрудников своих посольств. Россия отрицает эти обвинения, а российские официальные лица неоднократно называли их необоснованными, противоречивыми и провокационными.

Действия Чехии поддержали США, НАТО и страны Вышеградской четверки. В знак солидарности несколько стран, включая Румынию, Словакию, Литву и Латвию, тоже выслали нескольких российских дипломатов.

США неоднократно в последние годы вводили санкции против России, в последний раз — в середине апреля текущего года.

Источник: idnes.cz