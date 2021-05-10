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Seznam Zprávy: Пражский Град помогал Гамачеку с поездкой в Москву

Seznam Zprávy: Пражский Град помогал Гамачеку с поездкой в Москву

420on.cz 714
Администрация Пражского града помогала вице-премьеру и главе МВД Яну Гамачеку в подготовке запланированной поездки в Москву. Эту информацию изданию Seznam Zprávy подтвердил глава внешнеполитического ведомства президентской администрации Рудольф Йиндрак. Поддержку планировалось оказать и при организации российско-американского саммита в Праге.
Фото: vlada.cz
Seznam Zprávy: Пражский Град помогал Гамачеку с поездкой в Москву

О том, что Гамачек действительно собирался в Москву и обсуждал этот вопрос с администрацией президента сообщил Рудольф Йиндрак.  «Он не мог поехать туда без ведома президента, потому что, если бы он хотел организовать саммит Байдена и Путина в Праге, главы государств должны были быть приглашены президентом», — сказал Йиндрак Seznam Zprávy. 

По его словам, приглашение уже было подготовлено, но в итоге его не отправили и не передали. «Мы говорили о том, что такая возможность есть. Экс-министр иностранных дел мог бы передать приглашение в Москве, если бы вообще туда поехал. Это все, что я знаю об этом», — добавил он. 

Позже в интервью Radiožurnál Йиндрак стал отрицать, что Пражский Град участвовал в подготовке поездки. По его словам, ведомство только отреагировало на сообщение Гамачека в Твиттер от 14 апреля, в котором глава МВД упомянул возможность организации саммита. 

«Мы готовились к возможности проведения саммита Байдена и Путина в Праге после того, как министр иностранных дел Гамачек в Твиттере написал, что попросил наши посольства рассмотреть эту возможность. Я считаю эти шаги профессиональными, но с поездкой в Москву это никак не связано», — сказал он Radiožurnál.

В ответ на это заявление Seznam Zprávy опубликовали на своем сайте запись и расшифровку телефонного разговора с Йиндраком.

Напоминаем, что по информации портала Seznam Zprávy, Гамачек хотел предложить России сделку: отложить оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на поставку миллиона доз вакцины Sputnik V и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге. Гамачек назвал эту информацию ложной и подал в суд на авторов статьи о его запланированной поездке в Москву. Он требует от редакции Seznam Zprávy компенсацию в размере 10 миллионов крон. Само издание настаивает на том, что информация достоверна. 

По данным чешских силовых структур, агенты российских спецслужб обоснованно подозреваются во взрывах на складе боеприпасов в Врбетице. Гамачек утверждает, что визит в Москву должен был быть отвлекающим маневром, а не реальной запланированной командировкой. Гамачек должен был вылететь в Москву 19 апреля, но в пятницу, 16 апреля, отменил поездку.  Днем позже он и премьер-министр Андрей Бабиш объявили на пресс-конференции, что за атакой в ​​Врбетице стояли агенты российских спецслужб.

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия Россия Москва взрыв Министерство внутренних дел президент
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