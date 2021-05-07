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Дмитрий Песков заявил, что агенты, подозреваемые во взрыве в Врбетице, не работают на Кремль

Дмитрий Песков заявил, что агенты, подозреваемые во взрыве в Врбетице, не работают на Кремль

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление болгарского журналиста о том, что люди, действующие под именами Александр Петров и Руслан Боширов, работают на администрацию президента РФ. Об этом сообщило российское информагентство РИА Новости.
Дмитрий Песков заявил, что агенты, подозреваемые во взрыве в Врбетице, не работают на Кремль

В среду, 5 мая, журналист-расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев сообщил, что агенты российской разведки ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (предполагается, что они также действовали под именами Александр Петров и Руслан Боширов), подозреваемые в причастности к взрыву в Врбетице и отравлению бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, получили повышение и работают на Кремль. 

«Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что больше не могут быть шпионами», — сказал Грозев, добавив, что вскоре опубликует дополнительную информацию по этому поводу. Грозев также напомнил, что оба агента были удостоены высшей российской награды — они стали Героями Российской Федерации. По его словам, они получили награду в 2014 году за участие в операциях в Чехии и Болгарии.

Пресс-секретарь Владимира Путина не подтвердил слова журналиста. 

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента», — высказался Песков. 

Напомним, что 17 апреля Прага объявила, что агенты ГРУ, в том числе Чепига и Мишкин, подозреваются во взрывах на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Предположительно эти же мужчины в 2018 году под именами Александр Петров и Руслан Боширов прибыли в Солсбери, Южная Англия, где отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Последний раз оба агента появлялись на публике в сентябре 2018 года, когда в интервью российскому телеканалу RT они признались, что посетили Солсбери в качестве туристов, но отрицали причастность к отравлению.

 

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Россия шпионаж полиция взрыв Москва
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