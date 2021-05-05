Глава МВД Чехии потребует от редакции Seznam Zprávy компенсацию в 10 млн крон

Министр внутренних дел Ян Гамачек хочет подать в суд на авторов статьи о его запланированной поездке в Москву. Он потребует от редакции Seznam Zprávy компенсацию в размере 10 миллионов крон. Кроме того, глава МВД настаивает на извинениях от депутатов, которые назвали его предателем из-за «дела Врбетице».

Редактор портала Seznam Zprávy сегодня заявил, что информация в статья является достоверной, но источники раскрывать не стал. По его словам, они пожелали остаться анонимными.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек продолжает настаивать на своей позиции и подчеркивает, что не планировал предлагать России никакую сделку. «Я считаю, что необходимо положить конец этому бессмысленному делу, в котором меня обвиняют в попытке обменять в России конфиденциальную информацию на поставки одного миллиона доз вакцин Sputnik»,— сказал министр.

Гамачек назвал информацию, опубликованную редакцией Seznam Zprávy, ложной. «В статье нет прямых цитат, я ждал, что появится прямой свидетель, который подтвердит мой дьявольский план. Но этого не произошло, обвинение никто не подтвердил», — добавил он.

Теперь Гамачек планирует подать в суд на авторов статьи — Янека Крoупу и Кристину Цирокову. Гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 10 миллионов крон будет направлен в суд в отношении редакции Seznam Zprávy.

«Меня тащат по грязи, я получаю электронные письма с угрозами. Я сделаю все, чтобы очистить свое имя и имя своей партии», — сказал он.

Министр также потребует извинений от депутатов оппозиционных партий, которые назвали его предателем. Речь идет, в первую очередь, о руководителях коалиции SPOLU.

Премьер-министр Андрей Бабиш 5 мая заявил, что доверяет Гамачеку. В интервью чешскому телевидению премьер сказал, что считает абсурдной информацию об обмене «дела Врбетице» на российскую вакцину против covid-19. Гамачека также поддерживает Социал-демократическая партия (ČSSD).

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