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Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге

Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге

420on.cz 1710
​Поездка в Москву, запланированная вице-премьером Яном Гамачеком, была не маскировкой перед заявлением о причастности спецслужб к взрыву в Врбетице, а попыткой обменять международный скандал на поставку вакцины Sputnik и проведение российско-американского саммита в Праге. Об этом 4 мая сообщило издание Seznam Zprávy со ссылкой на несколько источников.
Фото: vlada.cz
Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге

Гамачек, который в то время также выполнял функции министра иностранных дел, сообщил о своих планах участникам встречи 15 апреля в офисе Министерства внутренних дел, утверждают источники. Основной целью было предложить России сделку: отложить оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на поставку миллиона доз вакцины Sputnik V и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге.

На встрече в МВД присутствовали посол в России Витезслав Пивонька, директор Управления по внешним связям и информации Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун, начальник полиции Ян Швейдар, а также генеральный прокурор Павел Земан. Представитель Информационной службы безопасности (BIS) на совещании отсутствовал.

Гамачек опроверг информацию, опубликованную в статье. 

«Я категорически отвергаю рассуждения в статье «Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků» относительно моей предполагаемой попытки обменять информацию по делу Врбетице на поставку вакцины «Спутник V», — сказал Гамачек.

«Статья основана на домыслах и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не смог подтвердить, потому что этого не было», — добавил он.

При этом глава МВД согласился с тем, что в середине апреля в Министерстве внутренних дел было проведено несколько встреч с участием руководителей силовых структур, генерального прокурора и посла Чехии в Москве.

Представители коалиции SPOLU (партии ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) 4 мая заявили, что если информация о встрече в МВД подтвердится, Гамачек должен сразу же уйти из политики.

«Это невероятно, ставить под угрозу нашу безопасность, наш авторитет и унизиться до такого отвратительного бизнеса. Ян Гамачек должен немедленно уйти в отставку», — прокомментировал глава ODS Петр Фиала в Твиттере.

Сейчас проходит пресс-конференция, организованная коалицией SPOLU в связи с опубликованной информацией о поездке Гамачека в Москву. Подробности будут известны позже.

17 апреля Гамачек и премьер-министр Андрей Бабиш заявили, что есть обоснованные подозрения о причастности агентов российской спецслужбы ГРУ к взрыву боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году. Затем Чехия и Россия выдворили десятки своих дипломатов, а Чехия исключила российскую компанию «Росатом» из тендера на достройку АЭС Дукованы.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство внутренних дел Россия Чехия политический кризис взрыв Москва
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