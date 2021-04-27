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Сенаторы хотят подать в суд на президента Чехии

Сенаторы хотят подать в суд на президента Чехии

420on.cz 640
Сенаторы рассматривают возможность подачи иска в Конституционный суд Чехии против президента Милоша Земана. Основная причина — его заявления по делу о взрывах в Врбетице, в которых подозреваются российские агенты ГРУ. Сенаторские клубы Starostové, ODS и TOP 09 обсудят это сегодня.
Сенаторы хотят подать в суд на президента Чехии

С инициативой подать такой иск выступили члены движения «Верните нам государство» — бывший министр по правам человека Михаил Кочаб, юрист Гана Кордова Марванова и философ Вацлав Немец. Петицию, опубликованную активистами, подписали уже 5,5 тысяч человек. Движение обратилось в Сенат Чехии с просьбой рассмотреть возможность подачи иска против Земана в связи с государственной изменой.

Напомним, в воскресенье, 25 апреля, президент Чешской Республики прокомментировал «дело Врбетице». Президент Чехии заявил, что у Службы безопасности и информации Чехии (BIS) нет никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице. Подозрения серьезны, но есть две следственные версии. Первая (изначальная) предполагает, что взрыв произошел из-за непрофессионального обращения с боеприпасами. Вторая — что это была операция иностранной разведки. 

Его слова вызвали неоднозначную реакцию у представителей оппозиции и общественности. Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ян Гамачек считает, что выступление Милоша Земана не помогло республике в политическом конфликте. 

Глава МВД утверждает, что у политиков было достаточно достоверной информации об участии российских агентов во взрыве в 2014 году, чтобы предпринять столь жесткие меры против Москвы. 

Премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек вчера заявили, что предметом расследования является только версия с участием российских агентов.

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил считает, что Земан открыл путь российской дезинформационной кампании и тем самым помог России. Из выступления президента Чехии российские СМИ цитировали именно слова об отсутствии доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов во время взрыва и о второй версии расследования — непрофессиональном обращении со взрывчатыми веществами.

«Шаги, предпринятые президентом в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги нельзя не замечать. Посмотрим, сможем ли мы сформулировать основания для подготовки иска», — сказал председатель сенаторского клуба ODS и TOP 09 Зденек Нитра.

По мнению сенаторов клуба Starostové, отношение Земана к сложившейся ситуации «представляет реальный риск для национальной безопасности». 

В Сенате оппозиция имеет большинство голосов. Подача иска в Конституционный суд должна быть одобрена Палатой депутатов (не менее 120 голосов). В прошлом году нижняя палата парламента отказалась поддержать иск Сената против Земана за грубые нарушения конституции, цель которого заключалась в том, чтобы помочь определить полномочия главы государства. Против выступили партии ANO, ČSSD, KSČM и SPD.

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Источник: ceskenoviny.cz 

 
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Темы
Милош Земан президент Чехия Парламент ЧР Сенат ЧР взрыв
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