Глава МВД Чехии заявил, что Земан «порадовал» Москву

В воскресенье, 25 апреля, президент Чешской Республики прокомментировал «дело Врбетице». Его слова вызвали неоднозначную реакцию у представителей оппозиции и общественности. Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ян Гамачек считает, что выступление Милоша Земана не помогло республике в политическом конфликте.

Фото: Vlada.cz

Президент Чехии заявил, что у Службы безопасности и информации Чехии (BIS) нет никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице. Подозрения серьезны, но есть две следственные версии. Первая (изначальная) предполагает, что взрыв произошел из-за непрофессионального обращения с боеприпасами. Вторая — что это была операция иностранной разведки.

Гамачек утверждает, что у политиков было достаточно достоверной информации об участии российских агентов во взрыве в 2014 году, чтобы предпринять столь жесткие меры против Москвы. Эта информация не была подвергнута сомнению даже членами профильных комитетов парламента, которые смогли ознакомиться с материалами.

«В речи президента каждый нашел свое, в том числе, к сожалению, Российская Федерация», — сказал Гамачек. Он напомнил, что Земан тем не менее поддержал высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге.

По его мнению, попытка объяснить очень сложный случай за восемь минут оказалась бесполезной. «На самом деле больше всего этому обрадовались в Москве. Президент упомянул вторую версию, я не знаю зачем. Это не сильно помогло Чехии», — сказал заместитель премьер-министра (на момент публикации информации он также занимал пост главы МИД Чехии).

Гамачек напомнил, что есть материалы закрытого расследования, в которых гораздо больше фактов, свидетельствующих в пользу причастности российских агентов к взрыву в Врбетице. Он подчеркнул, что правительство полностью доверяет работе Генеральной прокуратуры, полиции и служб безопасности. Если бы информация не была убедительной, он, как министр иностранных дел, не прибегал бы к такому беспрецедентному ответу в адрес России.

Выступление президента подверглось критике со стороны многих оппозиционных политиков. Они считают, что Земан открыл путь российской дезинформационной кампании и тем самым помог России. Из выступления президента Чехии российские СМИ цитировали именно слова об отсутствии доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов во время взрыва и о второй версии расследования — непрофессиональном обращении со взрывчатыми веществами.

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Источник: novinky.cz