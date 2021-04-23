Литва, Латвия и Эстония решили выслать четырех российских дипломатов

«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия решила выслать российского дипломата», — цитирует ТАСС Ринкевичса. Литва выслала двух дипломатов, Эстония — одного.
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова предупредила, что Москва отреагирует на изгнание своих представителей из стран Балтии. «Их дипломаты уже могут решать, кому из них придется собирать вещи», — заявила она ТАСС.
Дипломатический конфликт между Чехией и Россией начался в субботу после заявления премьер-министра о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. В связи с этим 18 сотрудников российского посольства были высланы из Чехии. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Словакия вчера объявила о своем решении выслать трех сотрудников российского посольства. По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, у них есть семь дней, чтобы покинуть страну. Словакия — первая страна, выразившая таким образом солидарность с Чешской Республикой.
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Источник: lidovky.cz