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Россия и Чехия перейдут к паритету в числе сотрудников посольств

Россия и Чехия перейдут к паритету в числе сотрудников посольств

420on.cz 973
В четверг Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что Россия и Чехия переходят к строгому паритету в числе сотрудников в посольствах. В посольствах каждой страны будут работать 7 дипломатов и 25 других сотрудников.
Россия и Чехия перейдут к паритету в числе сотрудников посольств

«В Москве у нас семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. Столько же работников будет и в посольстве РФ в Праге», — добавил он. 

Мера вступает в силу незамедлительно, но министр уточнил, что сотрудники российского посольства имеют возможность вернуться на родину до конца мая. Прагу покинут 63 сотрудника российского посольства. 

Россия, в свою очередь, не планирует выдворять других работников чешского посольства или сокращать штат сотрудников генеральных консульств.

Посол Чехии Витезслав Пивонька тоже остается в России. Об этом он сообщил СМИ после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его вызвали на встречу, чтобы проинформировать об ответных мерах России в связи с высылкой 18 российских дипломатов из Чехии.

«Это первая встреча, состоятся и другие, на которых мы будем решать возникшие проблемы», — сказал он, когда его спросили о будущем отношений между двумя странами. На вопрос, будет ли этот процесс долгим, он ответил: «Думаю, да».

Сегодня стало известно, что Словакия решила выслать трех российских дипломатов из страны в знак солидарности с Чехией. По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, у них есть семь дней, чтобы покинуть страну. Словакия — первая страна, выразившая таким образом солидарность с Чешской Республикой.

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией начался в субботу после заявления премьер-министра о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. В связи с этим 18 сотрудников российского посольства были высланы из Чехии. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

​Глава чешского МИДа Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия до 12:00 четверга, 22 апреля, вернула всех высланных дипломатов в посольство Чехии в Москве. В противном случае Чехия сократит количество сотрудников в посольстве России в Праге. К полудню российская сторона так и не отреагировала на требования Чехии.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Россия Чехия посольство Министерство иностранных дел
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