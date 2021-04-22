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Чехия потребовала вернуть всех высланных дипломатов в Москву. Россия не ответила

Чехия потребовала вернуть всех высланных дипломатов в Москву. Россия не ответила

420on.cz 1443
​Глава чешского МИДа Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия до 12:00 четверга, 22 апреля, вернула всех высланных дипломатов в посольство Чехии в Москве. В противном случае Чехия сократит количество сотрудников в посольстве России в Праге. К полудню российская сторона так и не отреагировала на требования Чехии.
Чехия потребовала вернуть всех высланных дипломатов в Москву. Россия не ответила

 21 апреля на встрече с послом РФ в Чехии Александром Змеевским новый глава МИД заявил, что, если Россия не выполнит требование, то Чехия будет вынуждена пойти на такой шаг. «Речь идет примерно о шестидесяти сотрудниках посольства РФ. Цель — чтобы количество сотрудников посольства РФ соответствовало штату в нашем посольстве в Москве», — сказал Кулганек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Россией в форме ультиматума бесперспективны. «Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал ТАСС Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать озвученное главой МИД требование.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в четверг утром, что ее министерство вызывает посла Чехии Витезлава Пивонку на «конкретный разговор» о возможных следующих шагах.  

«Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Праги», — заявила Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».  

В настоящее время в посольстве Чехии в российской столице работают пять дипломатов и 19 рабочих и технических сотрудников. Штат российского посольства в Чешской республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала.

В начале этой недели Чехия выдворила из страны 18 дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. Чехия подозревает российских агентов в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах. 

МИД России в ответ на это объявил двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Они уже покинули территорию РФ.

В связи с обострившимися отношениями между Чехией и Россией чешская сторона приняла решение о закрытии консульских отделов на территории РФ.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Россия Чехия Министерство иностранных дел кризис политический кризис
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