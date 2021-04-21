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Милош Земан назначил нового Министра иностранных дел Чехии

Милош Земан назначил нового Министра иностранных дел Чехии

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Президент Милош Земан назначил новым министром иностранных дел 36-летнего Якуба Кулганека, который является одним из ближайших соратников главы партии ČSSD и заместителя премьер-министра Яна Гамачека. Министр занял должность в момент напряженных чешско-российских отношений. Сегодня вечером Кулганек проведет переговоры с послом России в Чехии Александром Змеевским.
Милош Земан назначил нового Министра иностранных дел Чехии

Премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил, что Кулганек вступает в должность в действительно тяжелое время. «У него запланирована встреча с послом России, во время которой Чешская Республика отреагирует на необоснованное изгнание чешских дипломатов. Министр также встретится с союзниками, чтобы попросить поддержки и одобрения совместных действий. Мы проинформировали президента о последних событиях в деле Врбетице и заручились его полной поддержкой», — сказал Бабиш.

Министр иностранных дел должен попытаться отстаивать единое мнение в стране и за рубежом, считает Кулганек. «Чешско-российские отношения вступили в чрезвычайно сложную стадию. Ни один министр иностранных дел не может быть этим удовлетворен. Но это не вина Чешской Республики. Мы вели себя как суверенное государство и «разбросали» сеть российских шпионов на нашей территории», — сказал новый глава МИД.

Новый министр Кулганек подчеркнул, что сейчас для внешней политики Чехии наступили непростые времена. «Поэтому я вступаю в эту функцию с большим смирением», — сказал он, добавив, что может положиться на опытных дипломатов в Министерстве иностранных дел. «Первым приоритетом для меня является преемственность нашей внешней политики. Я хочу поддерживать экономическую дипломатию вместе с экономическими связями, а также решать текущие вопросы, например, путешествия во время пандемии».

В день назначения президент также сказал о том, что Кулганеку нужно  сосредоточиться в основном на экономической дипломатии. Однако Милош Земан так и не прокомментировал дело Врбетице и кризис чешско-российских отношений. 

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Министерство иностранных дел Чехия президент
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