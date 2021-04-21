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Взрывы в Чехии: в Врбетице работала целая команда российских агентов

Взрывы в Чехии: в Врбетице работала целая команда российских агентов

420on.cz 1579
Чехия переживает крупнейший международный скандал в современной истории. В субботу, 17 апреля, премьер-министр Андрей Бабиш объявил о причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Врбетице. Ежедневно вскрываются новые подробности операции. Стало известно, что за взрывами стоят не два агента, как предполагалось ранее, а целая команда как минимум из шести человек.
Фото: Policie ČR
Взрывы в Чехии: в Врбетице работала целая команда российских агентов

По данным портала Seznam Zprávy и Respekt.cz для проведения операции в 2014 году в Чехию прибыли как минимум еще два агента российского подразделения ГРУ, известного под номером 29155. Это подразделение занимается ликвидацией людей или проведением операций, подобных взрывам в Врбетицах.

Руководитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью Иржи Мазанек и главный прокурор Павел Земан подтвердили, что агенты Александр Петров и Руслан Боширов (настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин) подозреваются в причастности к взрывам складов боеприпасов во Врбетицах. Это те самые люди, которые пытались отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании в 2018 году.

Портал SeznamZprávy отмечает, что в этой операции Чепига и Мишкин занимались разведкой и наблюдением, за сам взрыв оперативники не отвечали. Для выполнения этой задачи в Чехию прибыл более опытный агент под вымышленным именем Сергей Федотов, который специализируется на взрывах и ядах. Respekt.cz уточняет, что его настоящее имя Денис Сергеев, он также был причастен к отравлению Скрипаля веществом Новичок. 

Сергеев вместе с другим членом группы Егором Гордиенко участвовал в попытке отравить торговца оружием Эмилиана Гебрева в Болгарии. Этому торговцу предназначалась и часть боеприпасов, которые хранились на складах в Врбетице. Однако боеприпасы планировалось уничтожить по дороге в Болгарию, а не на территории Чехии.

В операции принимали участие еще два агента — Евгений Калинин и Алексей Капинос. Как сообщает Respekt, группу возглавлял и лично контролировал командир подразделения 29155 Андрей В. Аверьянов, который во время ее проведения тайно отправился в Центральную Европу, в Москву он вернулся через несколько часов после взрыва в Врбетицах. Утверждается, что Аверьянов имеет прямую связь с руководством ГРУ и российскими властями.

Данные о билетах, что Чепига и Мишкин, которых сейчас разыскивает полиция, прилетели в Прагу по поддельным паспортам и имели открытую дату возвращения из Чехии. Во время своего недолгого пребывания в чешской столице Чепига успел опубликовать фотографию со Староместской площади в своем, тогда еще действующем, профиле в социальной сети. В то время, когда Чепига с Мишкиным переместились на Мораву ближе к складу в Врбетице, другой член подразделения 29155 Николай Ежов арендовал машину в Австрии. 

Respekt выдвинул гипотезу, что Ежов забрал Аверьянова на взятой напрокат машине в Вене, и они оба уехали в Остраву, где встретились с Чепигой и Мишкиным, чтобы помочь им подготовиться к операции. Мобильный телефон Аверьянова в это время был выключен, и он включил его только после взрыва — в полдень 16 октября.

Предполагается, что Чепига и Мишкин предварительно получили разрешение на посещение складов через электронную почту. Компания Imex Group подтвердила, что за несколько дней до взрыва двое иностранцев запросили разрешение — один с молдавским паспортом, другой с таджикскими документами. Они отправили копии паспортов, но в Врбетице так и не приехали. Разрешение на въезд действовало с 13 по 17 октября 2014 года. Взрыв на складе боеприпасов № 16 произошел 16 октября в 9.25. Согласно Respekt, у полиции пока нет прямых доказательств того, что оба мужчины действительно физически присутствовали на складе, но полицейские считают эту гипотезу реалистичной.

В то время, когда взорвался первый склад в Врбетице, Чепига и Мишкин уже были в Вене и совершали посадку на рейс Аэрофлота до Москвы. Командир группы Аверьянов и Ежов вернулись в Вену в тот же день, Аверьянов вечерним рейсом вылетел в Москву.

SeznamZprávy считает, что в состав группы входил еще один агент. Он прибыл в Чехию в середине прошлого года под именем Виктор Будяк по дипломатическому паспорту. Будяк работал в посольстве РФ в качестве военного атташе до тех пор, пока спецслужбы, полиция и правительство не проинформировали об операции в Врбетице. Затем он попал в список восемнадцати российских дипломатов, которых Чехия выдворила из страны.

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Источник: novinky.cz

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