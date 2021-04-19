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"Напуганными людьми легче управлять". Экс-президент Чехии прокомментировал "дело Врбетице"

"Напуганными людьми легче управлять". Экс-президент Чехии прокомментировал "дело Врбетице"

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Экс-президент Чешской Республики Вацлав Клаус прокомментировал "дело Врбетице" и дипломатическую войну между Россией и Чехией в письменном заявлении. По его мнению, правительство Чехии использует ситуацию для запугивания людей.
"Напуганными людьми легче управлять". Экс-президент Чехии прокомментировал "дело Врбетице"

Бывший президент Вацлав Клаус скептически относится к ситуации вокруг взрывов в Врбетице, он считает это дело искусственно созданным.

«В ситуации очень мягких и неубедительных данных, представленных во время ковидной истерии, когда слишком легко распространяется дезинформация и фейковые новости, и в нервной атмосфере предстоящих октябрьских парламентских выборов,  я не хочу конкурировать с другими политиками и комментаторами в оригинальности заявлений по "делу Врбетице" семилетней давности», — говорится в заявлении Клауса.

«Я не верил, что когда-нибудь снова буду беспомощно стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высших политических лидеров», — сказал бывший президент, сравнивая сегодняшний день с режимом 50-х лет.

Клаус также написал, что, если бы Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, "дело Врбетице" не возобновилось бы. 

«Наше правительство и связанная с ним псевдооппозиция понимают, что люди не могут бесконечно бояться коронавируса,  поэтому они отчаянно искали другое сфабрикованное чучело, чтобы держать людей в страхе. Они прекрасно знают, что напуганными людьми легче управлять. Пожалуйста, прекратите. Вам следует больше заботиться о нашей стране, чем о себе», — заключил экс-президент.

Министр внутренних и иностранных дел Чехии Ян Гамачек назвал реакцию России — высылку 20 сотрудников посольства Чехии в Москве — резкой. Гамачек хочет обсудить дальнейшие шаги Чехии с премьер-министром Андреем Бабишем.

Сегодня 18 российских дипломатов покинут Прагу, а сотрудники посольства Чехии в Москве вечером вернутся в чешскую столицу. «Реакция более жесткая, чем мы ожидали. Они выслали больше дипломатов, чем мы. Я хочу прояснить, что нам следовало ожидать такой реакции, но в то же время Чешская Республика ничего не сделала. Российская сторона продемонстрировала, насколько это их задело», — сказал Ян Гамачек на пресс-конференции в министерстве иностранных дел.

Утром Гамачек также встретился с министрами иностранных дел ЕС. По его словам, другие страны выражают поддержку Чешской Республике. «Я просил о проявлении солидарности. Оказалось, что у Чехии есть союзники, она не оставлена. Мы можем действовать сообща», — сказал Гамачек.

Напомним, что Вацлав Клаус возглавлял Чехию с 2003 по 2013 год. Его преемник Милош Земан прокомментировал нынешнюю эскалацию чешско-российских отношений только через своего представителя. Он планирует выступить лично в воскресенье. По мнению многих оппозиционных политиков, это слишком поздно, учитывая обстоятельства.

 

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Источник: seznamzpravy
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политика Россия Чехия конфликт посольство Прага
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